Le désert du Namib : votre destination voyage en Afrique

La Namibie, un pays de l’Afrique, est située entre l’Angola au nord, le fleuve Orange et l’Afrique du Sud au sud, la côte atlantique à l’ouest, le Botswana à l’est avec d’est en ouest, le désert du Namib, le plus vieux désert du monde, le plateau central et le désert du Kalahari.Cette situation géographique lui confère une attractivité certaine et fait de d’elle la fierté de beaucoup de visiteurs . Cette année, la Namibie est choisie comme un pays de rêve grâce à la fluctuation de sa monnaie, le Rand, qui a connu une chute de façon spectaculaire face aux autres monnaies. Cette chute a rendu le pays attrayant financièrement pour les vacanciers à la recherche de dépaysement et de découverte. Cette perte de valeur spectaculaire a aussi permis de profiter d’activités à moindre prix par rapport à d’autres pays d’Afrique, comme les safaris ou les visites guidées. La chute de la devise a permis de développer le tourisme namibien, avec des hôtels parfois complets, même en basse saison.Peu peuplé et aride, la Namibie reste un pays idéal pour se ressourcer et découvrir un paysage chaud et hors du commun . La Namibie est le pays par excellence pour explorer le désert du Namib, et sa grande faune dans son lieu d’habitat. Elle a des villes construites avec une architecture particulière. La Namibie c’est aussi la jouissance de son climat et de sa tranquillité surtout grâce à des températures à l'intérieur des terres très variables avec de brusques changements de température en une seule journée. Les nuits d'hiver namibiennes sont souvent réputées être très froides et parfois légèrement négatives. Et des villes avec des hôtels qui offrent des commodités extraordinaires.Avec son parc national d’Etosha, d’une superficie de 20 000 m², est l’un des endroits idéal pour observer la faune namibienne qui permet aux visiteurs de croiser des centaines d’animaux dont des éléphants, des antilopes, des lions, des zèbres ou encore des gazelles.Pour une bonne découverte en sérénité et intéressantes, des guides locaux sont à la disposition des visiteurs pour découvrir des lieux extraordinaires de la Namibie dont Sesriem, une rivière à sec ayant creusé un superbe canyon et fait plus d’un kilomètre de long et une profondeur de 30 mètres et Sossusvlei qui est surtout populaire pour sa mer de dunes rougeâtres, dont la plus haute du monde, Big Daddy, est située à 400 mètres de hauteur. Le paysage est magnifique, et vous aurez peut-être la possibilité de voir la faune locale, survivant à plus de 40 ° le jour, et à moins de 0 ° la nuit, comme les oryx.Pour immortaliser cette œuvre et l’éterniser dans un hommage infini les atouts naturels et culturels de ce pays, un artiste namibien a décidé récemment de rendre hommage à Toto et au plus vieux désert d’Afrique, grâce à une installation un peu spéciale nommée Toto Forever qui joue désormais en boucle le célèbre tube Africa de Toto dans le désert du Namib.Beaucoup de visiteurs admire la ville de Swakopmund qui est une ville non loin du désert et qui est un lieu idéal grâce à son architecture hôtelière pour continuer à profiter des superbes paysages namibiens.