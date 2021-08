"Le Traité des trois imposteurs. Histoire d'un livre blasphématoire qui n'existait pas", de Georges Minois : épouvantail immortel

Imaginez un livre-fantôme, pourvu seulement d'un titre. Ajoutez que ce titre, privé de texte, serait à lui seul assez sulfureux, assez scandaleux, assez terrifiant et fascinant pour alimenter un flot de rumeurs dans l'Europe entière, plusieurs siècles durant. Imaginez enfin que cette oeuvre introuvable finisse un jour par être rédigée : à force d'en entendre parler, quelques auteurs se décident à la réaliser.Les manuscrits alors prolifèrent, anonymes et clandestins, tous dissemblables, pourtant tous affublés du même titre, infamant et fameux. On passe ainsi d'une monstruosité à une autre : hier titre sans oeuvre, cet épouvantail s'est métamorphosé en une multitude de publications distinctes, mais intitulées identiquement.Cette folle affaire est une histoire authentique. Les experts la connaissent, et à son sujet les recherches savantes sont légion. Georges Minois en retrace l'essentiel à l'usage des non-spécialistes, dans un ouvrage mi-instructif et mi-insolite, qui porte à son tour le titre qui fit tellement parler : Le Traité des trois imposteurs.