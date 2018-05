Le Rwanda, nouveau sponsor du club anglais de football d’Arsenal

Le contrat de sponsoring s’inscrit dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive.Le Rwanda a signé un contrat de sponsoring avec le club anglais d’Arsenal, dont le maillot portera à partir de la saison prochaine un logo « Visit Rwanda », sur la manche gauche, a annoncé mercredi 23 mai le club londonien. Le président rwandais Paul Kagamé est un ardent supporter d’Arsenal et exprime souvent, sur les réseaux sociaux, son avis sur les performances du club.Le contrat de sponsoring, d’une durée de trois ans et dont le montant n’a pas été précisé, s’inscrit dans le cadre de la politique des autorités rwandaises de promouvoir leur pays comme une destination touristique sûre et attractive. « Le maillot d’Arsenal est vu 35 millions de fois par jour à travers le monde, et nous sommes une des équipes les plus regardées de la planète », a déclaré Vinai Venkatesham, directeur commercial d’Arsenal, cité dans un communiqué.