Le Président français reçoit Alassane Ouattara à l’Elysée vendredi

Le président de la République française, Emmanuel Macron, reçoit son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, vendredi à l’Elysée.



Selon l’agenda hebdomadaire du président français, la rencontre de travail aura lieu à 14H (heure française), soit 16H GMT.



Ce même jour, Emmanuel Macron aura un entretien avec le président sénégalais, Macky Sall à 18H (heure française).



Le président ivoirien, Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan dimanche a entamé lundi, une visite officielle de 72 heures au Koweït.



Il aura des entretiens avec l’Emir du Koweït, suivis de la signature d’accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Koweït et d’un déjeuner offert en son honneur par son homologue. Il aura également des échanges avec le secteur privé ainsi que le directeur général du Fonds de développement koweïtien.



C’est la troisième fois que le président de la République de Côte d’Ivoire sera reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron qui a pris part à Abidjan au sommet Union africaine (UA)-Union européenne (UE) les 29 et 30 novembre 2017, au cours duquel les deux chefs d’Etat ont procédé au lancement des travaux du train urbain.



AIP