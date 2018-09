Le PDCI et l’ex-rébellion des forces nouvelles se côtoient à la Une des journaux ivoiriens

L’annonce d’un Bureau politique (BP) en urgence du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique) ainsi que la commémoration du 19 septembre 2002, marquant la date anniversaire du déclenchement de la rébellion armée des forces nouvelles de Côte d’Ivoire font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national.

Avant les municipales et régionales, un Bureau politique du PDCI convoqué en urgence, informe LG Infos à côté de Le Nouveau Réveil qui explique cette décision prise, hier, à Daoukro lors de la réunion du secrétariat exécutif du parti septuagénaire. Selon Soir Info, à l’occasion de ce conclave de près de 2 heures, le PDCI a dénoncé une atmosphère de terreur et le harcèlement de ses cadres, chargeant le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko avant de prendre deux décisions « importantes » en urgence.

Ce qui fait dire à Notre Voie que le PDCI maintient le suspense sur les prochaines municipales et régionales. Participation ou non aux élections locales : le PDCI-RDA entretient le suspense, constate son côté Le Temps.



Les journaux ivoiriens font également un feed-back sur le 19 septembre 2002, marquant le déclenchement d’une rébellion armée en Côte d’Ivoire. A ce propos, Le Temps écrit : 19 septembre 2002-19 septembre 2018, il y a 16 ans, Soro et ses ex-rebelles attaquaient la Côte d’Ivoire.

Dans ce dossier, ce journal proche de l’opposition revient sur les moments forts de cette guerre ivoiro-ivoirienne, racontant comment le président d’alors, à savoir Laurent Gbagbo « s’est humilié» pour sauver le pays. Sur le même sujet, L’Inter se positionne quant à lui dans le présent en expliquant dans un reportage inédit ce qui reste de l’ex-rébellion à Bouaké.



APA