Le PDCI-RDA et le FPI veulent œuvrer à l’avènement d’un environnement politique apaisé avant 2020

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) et le Front populaire ivoirien (FPI) ont convenu, jeudi, à Daoukro, d’œuvrer à l’avènement d’un environnement politique apaisé avant l’échéance des élections présidentielles de 2020.



« Les deux délégations ont convenu d’œuvrer ensemble, avant l’élection présidentielle d’octobre 2020, à l’avènement d’un environnement politique apaisé, seul gage d’un retour à une paix définitive et durable pour une Côte d’Ivoire réconciliée, à nouveau unie et rassemblée », stipule un communiqué, à l’issue d’une rencontre entre les deux délégations chez Henri Konan Bédié, à Daoukro.



Les deux parties ont convenu d’une collaboration dans le cadre de la réconciliation nationale et se sont engagées à lancer un appel à la réconciliation aux partis politiques et à toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, souligne le document.



Selon la note, elles se sont félicitées de « la volonté, clairement exprimée, des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo de parvenir à une réconciliation durable de l’ensemble des ivoiriens, pour une Côte d’Ivoire, résolument tournée vers le développement et le progrès social ».



AIP