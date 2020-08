Le Kamitisme, ce nouveau mouvement qui veut "make Africa great again"

Je ne sais pas si notre siècle peut être appelé le siècle des mouvements, mais les mouvements on y en compte un bon paquet ; comme par exemple le Transhumanisme dont je vous parlais dans un article précédent. Cette fois, j’aimerais vous parler du Kamitisme, ce nouveau mouvement qui peut-être, espérons-le, fera une place à Kama (Kama, c’est en réalité le nom de l’Afrique) dans notre monde.



Le Kamitisme ou Kémitisme est un mouvement fondamentalement religieux et afrocentriste. IL s’agit d’un ensemble de pratiques et de croyances qui s’inspirent de la religion de l’ancienne Égypte. Le Kamitisme est apparu dans les années 1970 aux Etats-Unis. Aujourd’hui, on compte plusieurs groupes Kamites revendiquant la même source Historique et théologique (Égypte antique), mais il existe malgré cette unicité de la source, divers courants dont notamment ceux s’inscrivant dans le mouvement néopaganiste, et ceux issu du mouvement panafricain. C’est surtout ce dernier qui est intéressant dans un contexte africain.



Le kamitisme panafricain, prend essentiellement ses sources dans les travaux de Cheikh Anta Diop et est appuyé par les Afrocentristes dont Théophile Obenga, Jean-Pierre Omotunde ou encore Molefi Kete Asante. Il revendique une Egypte-nègre en mobilisant des arguments religieux, politiques, de l’Anthropologie culturelle, de la linguistique historique, mais aussi de la biologie moléculaire. Il démontre que la civilisation égyptienne antique qui est la première civilisation ayant jeté les bases de toutes les sciences, est une civilisation négro-africaine. Le mouvement kamite cherche donc à se réapproprier son histoire, sa culture et son prestige qui lui a été volé afin de mettre en évidence l’apport des cultures africaines à l’histoire de l’humanité. Le Kamitisme africain bien qu’il ne soit pas exempt des pratiques religieuses et théologiques de de l’Égypte antique, est principalement un mouvement qui vise la réappropriation et la restauration à Kama (Afrique), de sa culture et son prestige. Cela, d’après les adeptes du mouvement, fera prendre conscience aux Kamites (Africains) de leur pouvoir et de leur importance, car descendants des Pharaons d’Égypte, afin qu’ils retrouvent le prestige qui fut le leur auparavant.