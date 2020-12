FRONT POPULAIRE IVOIRIEN

Le Secrétariat Général



COMMUNIQUE DU FRONT POPULAIRE IVOIRIEN RELATIF A L’OCTROI DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES ET ORDINAIRES AU PRESIDENT LAURENT GBAGBO



1. Le Front Populaire Ivoirien (FPI) a été informé le vendredi 04 décembre 2020 par le Président Laurent Gbagbo, de l’octroi de ses passeports diplomatique et ordinaire. Ces documents lui ont été remis par Mme Nogozene Bakayoko, chef de cabinet du Ministre des Affaires Etrangères en présence de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Belgique, M. Abou Dosso.



2. Le FPI se réjouit de la remise de ces documents et salue l’acte que vient de poser les autorités ivoiriennes dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique



3. Le FPI remercie le peuple de Côte d’Ivoire, les militants, sympathisants, les démocrates de tous bords, les patriotes africains et les médiats pour leur mobilisation constante et pour la marque de sympathie qu’ils n’ont eu de cesse de témoigner à l’égard du président Laurent Gbagbo



4. Le FPI associe à ces remerciements, toutes les personnalités, tous les leaders politiques d’ici et d’ailleurs et tous les responsables de la société civile qui ont œuvré et qui continuent de se mobiliser pour l’avènement d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire.



5. Le FPI demande aux autorités ivoiriennes d’étudier avec diligence les conditions du retour du président Laurent Gbagbo en terre ivoirienne où sa contribution à l’avènement de la paix est attendue de tous les ivoiriens.







Fait à Abidjan, le 04 décembre 2020



Pour le FPI



Le Secrétaire Général



Dr Assoa Adou