Le Bénin annonce le retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouvent en France

Le président béninois Patrice Talon a annoncé, jeudi soir 6 novembre, le « retrait des réserves de change du franc CFA » qui se trouvent en France et son souhait de voir rentrer au pays l’ancien président Boni Yayi, actuellement en exil.« Nous sommes tous d’accord là-dessus, à l’unanimité, pour mettre fin à ce modèle », a déclaré le président Talon dans une interview à Radio France internationale (RFI) et à la chaîne de télé France 24, assurant qu’il constitue avant tout un « problème psychologique » et non « technique ».« La Banque centrale des pays d’Afrique de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) va gérer la totalité de ces réserves de devises et va les répartir auprès des diverses banques centrales partenaires dans le monde », a assuré le chef de l’Etat béninois, déclarant que cela se ferait « très rapidement », sans donner toutefois de calendrier précis.« Réforme ambitieuse »Début octobre, le ministre français des finances, Bruno Le Maire, avait déclaré que la France était ouverte à une « réforme ambitieuse » du franc CFA. Il avait dit attendre que les 15 pays qui partagent cette devise attachée à l’euro « décident ce qu’ils souhaitent », à un moment où l’Afrique de l’Ouest envisage de créer sa propre monnaie unique.