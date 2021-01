Le 10 janvier est un jour férié au Bénin, c’est la fête nationale du vodoun et des religions traditionnelles

‐-------------------------------------

"Vodoun", signifie en langue Fon : "Ce qu’on ne peut élucider, la puissance efficace".



Lequel s’est manifesté dans les entités Mawu et Lissa, incarnations des principes masculin et féminin.



De Mawu et Lissa sont nés, selon la légende, quatorze enfants dotés de pouvoirs surnaturels.



Ceux-ci ont eu comme descendants :



*Chango, le Dieu du tonnerre



*Nana Bouloukou, la Déesse de la terre, de la nuit et ses mystères



*Sakpata, le Dieu de la justice et de la propagation de la variole et diverses divinités isolées.



Au Bénin, chants et danses sont variés d’Est en Ouest et du Sud au Nord.



Selon les circonstances et les événements, tam-tam, danse, musique et chants peuvent rélever à la fois du religieux et du culturel, de la participation aux forces vitales de l’univers, de la louange ou de la simple manifestation de joie, du deuil ou de la communion à l’esprit des morts, de la détente ou du loisir, du simple spectacle chorégraphique, de l’acrobatie et de la véritable expression corporelle.



Bonne fête du Vodoun à tous les animistes, seuls gardiens de notre identité culturelle.



Que Mawu et Lissa veillent sur vous 🙏🙏🙏



Sandra ADJAHO,

L'amoureuse du Bénin