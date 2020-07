Laurent Gbagbo, un candidat atypique, qui va surprendre le monde entier au soir de la présidentielle du 31 octobre 2020...

Cette candidature insolite de Laurent Gbagbo , va jeter ses adversaires dans un état déconcerté , et va également inhiber les ambitions de ses adversaires internes.



Le souhait des militants et des fédérations du fpi , de présenter Laurent Gbagbo comme leur ultime candidat , met fin aux spéculations et aux petites manœuvres de certains réactionnaires au sein de son parti... Les militants ont compris, que toutes les luttes politiques se gagnent collectivement avec des grands hommes..



Pourquoi Gbagbo est plébiscité par toutes les Fédérations du FPI ?



Il y a d'abord l'aura et le charisme de l'homme, qui le distancent des autres candidats. . Les militants et sympathisants savent que, la seule personne , capable de rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal , c'est Laurent Gbagbo..



Que signifie le silence de Laurent Gbagbo , depuis sa libération ?



D'abord le silence est une arme redoutable qui permet de ne pas constamment livrer à autrui votre emploi du temps ou votre calendrier

. Il permet d'avoir la main sur les évènements du moment..Le silence du président Gbagbo, va amener ses adversaires, de chercher à comprendre ce qui l'habite.. Il est resté serein et imperturbable, car " l'eccès du bavardage est un procédé coutumier à celui qui veut faire diversion " ( disait F. Metterrand)



Pourquoi forcément Laurent gbagbo ?



La seule façon de faire reculer un adversaire qui est plus fort que vous, c'est de lui imposer vos arguments et vos choix... Disons toujours : "C'est Gbagbo notre candidat et non celui de l'étranger " . Il faut contrarier votre adversaire , car le président Gbagbo ne considére jamais les rapports de force d'un moment comme figés ou indepassables .... C'est le sens de la lutte aux mains nues sans effusion de sang..



Soutenons la candidature du prisonnier du système.



Liadé G