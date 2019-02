Laurent Gbagbo, libéré par la CPI, sera accueilli en Belgique

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye ont ordonné vendredi la remise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.La décision, lue par le président de la CPI, Chile Eboe-Osuji, a été prise à la majorité des cinq juges. L'ancien président ivoirien avait été acquitté en janvier par les juges de CPI des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et ordonné sa libération.L'accusation avait fait appel de cette décision, sans grand espoir. En première instance, les magistrats avaient en effet mis en avant le manque de preuve solide dans le dossier du procureur. Sans grande surprise, les juges d'appel ont donc confirmé la décision. Ils ont cependant répondu en partie à la demande du parquet mettant une limite à la liberté de mouvement des deux accusés.«La Chambre d'appel a décidé à l'unanimité l'ajout d'un ensemble de conditions qui assortissent la mise en liberté» de Laurent Gbagbo, dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel, a déclaré le juge président.