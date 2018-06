Laurent Gbagbo en vedette à la Une des journaux ivoiriens

En cette date anniversaire de ses 73 ans de vie dont onze passés au palais de la présidence à Abidjan (2000-2011) et sept dans les geôles de la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye au Pays-Bas (2011-2018), l’ancien chef d’Etat Laurent Gbagbo est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.

31 mai 1945-31 mai 2018, en cette date anniversaire commémorant ses 73 ans, Gbagbo, toujours dans le cœur des ivoiriens, barre affirme LG Infos qui dit connaître les secrets de cette « longévité » du Woody de Mama (surnom donné à Gbagbo).



« Joyeux anniversaire président », titre Notre Voie à côté de L’Inter qui fait écho de la lettre adressée par Blé Goudé à Gbagbo pour lui souhaiter un bon anniversaire.



« Je vais revenir en Côte d’Ivoire (…) , les gens sont en train de gérer leur honte (…) Je ne suis pas pressé, j’ai le moral », s’est confié l’ancien président Gbagbo à l’un de ses proches venu lui rendre visite à la Haye, rapporte Le Temps.



Pour sa part, Le Nouveau Courrier livre tout sur cet anniversaire un peu spécial, quand Le Quotidien d’Abidjan ouvre une lucarne sur ce qui bloque la reprise du procès de Gbagbo. De son côté, Soir Info dévoile une dernière confidence de Guillaume Soro au sujet de Gbagbo et Blé Goudé.



Les journaux ivoiriens font également le compte rendu du conseil des ministres de la veille. A ce propos, Fraternité Matin revient sur les dates des compositions et des résultats des examens à grand tirage, annonçant par la suite qu’un plan sera mis en œuvre par le gouvernement pour la relance du Centre national de recherche agronomique qui devient desormais une société d’Etat.



Aussi, ajoute le journal gouvernemental, une agence sera créée pour lutter contre la pauvreté dans le pays. Examens à grands tirage / Bac, Bepc, Cepe : voici la date des oraux et des écrits, affiche à son tour Le Jour Plus. Se prononçant sur l’appel à boycott du processus de révision de la liste électorale, lancé par une partie de l’opposition, le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné a expliqué qu’on ne peut pas « denier le droit de vote aux populations », selon Le Patriote.



«Encouragez plutôt vos militants à se faire recenser », reprend L’Expression en citant à son tour M. Koné. « On les laisse (partisans du boycott) à leurs responsabilités », conclut le ministre Bruno Koné en couverture de L’Inter.



APA