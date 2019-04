Laurent Gbagbo a reçu Amani Michel N’guessan (FPI)

Au cours de cette visite, le camarade Michel Amani N’GUESSAN a d’abord présenté son « yako » très appuyé au Président Laurent GBAGBO pour le décès de sa mère, Maman Gado Marguerite, celui du camarade Abou Dramane SANGARE et ceux de tous les autres amis et frères décédés depuis 2011. Le camarade Michel Amani N’GUESSAN a ensuite insisté sur le fait qu’il est venu se mettre à la disposition du Président Laurent GBAGBO, qu’il reconnait comme étant le Président du Front Populaire ivoirien (FPI). Enfin le camarade Michel Amani N’GUESSAN s’est engagé, entre autres missions, à contribuer à la reconstruction du FPI.

Dans son intervention, le Président Laurent GBAGBO, après avoir remercié le camarade Michel Amani N’GUESSAN pour cette visite, a rappelé que le combat du FPI pour la démocratie a abouti au multipartisme en Côte d’Ivoire. « Ce combat n’est pas achevé. Nous ne devons donc pas reculer devant l’ingérence de l’Etat dans le fonctionnement interne d’un parti. Cela n’est pas de nature à permettre le fonctionnement normal de la démocratie dans un Etat de droit ».

Le Président Laurent GBAGBO a conclu en réaffirmant sa détermination et son engagement pour la réconciliation nationale en Côte d Ivoire.



Fait à Bruxelles, le 19 avril 2019

Le Vice-président du FPI

Laurent AKOUN