La réalisatrice afghane Sahraa Karimi : "C'est une guerre imposée et c'est le résultat de l'accord américain avec les Talibans"

Je m'appelle Sahraa Karimi, réalisateur de cinéma et actuel directeur général du film afghan, la seule société de cinéma déclarée établie en 1968.Je vous écris avec un cœur brisé et un espoir profond que vous puissiez vous joindre à moi pour protéger mes belles personnes, en particulier les cinéastes des talibans.Au cours des dernières semaines, les Talibans ont pris le contrôle de tant de provinces. Ils ont massacré notre peuple, ils ont kidnappé beaucoup d'enfants, ils ont vendu des filles comme des mariées à leurs hommes, ils ont tué une femme pour sa tenue, ils ont jaugé les yeux d'une femme, ils ont torturé et tué l'un de nos comédiens adorés, ils en ont tué un de nos poètes historiens, ils ont assassiné le chef de la culture et des médias pour le gouvernement, ils ont assassiné des personnes affiliées au gouvernement, ils ont pendu certains de nos hommes publiquement, ils ont déplacé des centaines de milliers de familles.Les familles sont dans les camps à Kaboul après avoir fui ces provinces, et elles sont dans un état insalubres. Il y a des pillages dans les camps et des bébés qui meurent parce qu'ils n'ont pas de lait. C'est une crise humanitaire, et pourtant le monde est silencieux.Nous nous sommes habitués à ce silence, pourtant nous savons que ce n'est pas juste. Nous savons que cette décision d'abandonner notre peuple est fausse, que ce retrait rapide des troupes est une trahison de notre peuple et tout ce que nous avons fait quand les Afghans ont gagné la guerre froide pour l'Ouest.Notre peuple a été oublié à l'époque, menant à la sombre règle des Talibans, et maintenant, après vingt ans d'immenses gains pour notre pays et surtout pour nos jeunes générations, tout pourrait être perdu à nouveau dans cet abandon.Nous avons besoin de votre voix. Les médias, les gouvernements et les organisations humanitaires mondiales sont pratiquement silencieux comme si cet ′′ accord de paix ′′ avec les Talibans était légitime. Ça n'a jamais été légitime. Les reconnaître leur a donné la confiance nécessaire pour revenir au pouvoir. Les Talibans ont brutalisé notre peuple tout au long du processus de négociation.Tout ce que j'ai travaillé si dur pour construire en tant que cinéaste dans mon pays risque de tomber. Si les talibans prennent le dessus, ils vont interdire tout art. Moi et d'autres cinéastes pourraient être les prochains sur leur liste de succès. Ils dépouilleront les droits des femmes, nous serons poussés dans l'ombre de nos maisons et nos voix, notre expression sera étouffée dans le silence.Quand les talibans étaient au pouvoir, zéro filles étaient à l'école. Depuis, plus de 9 millions de filles afghanes sont à l'école. C ' est incroyable Herat, la troisième plus grande ville qui vient de tomber aux Talibans avait près de 50 % de femmes dans son université. Ce sont des gains incroyables que le monde connaît à peine. Au cours de ces quelques semaines, les Talibans ont détruit beaucoup d'écoles et 2 millions de filles sont obligées de quitter l'école à nouveau.Je ne comprends pas ce monde. Je ne comprends pas ce silence. Je vais rester et me battre pour mon pays, mais je ne peux pas le faire seul. J ' ai besoin d'alliés comme toi. S ' il vous plaît aidez-nous à faire en sorte que ce monde se soucie de ce qui se passe.Aidez-nous s'il vous plaît en informant les médias les plus importants de vos pays ce qui se passe ici en Afghanistan. Soyez nos voix à l'extérieur de l'Afghanistan. Si les Talibans prennent le contrôle de Kaboul, nous n'aurons peut-être pas accès à Internet ni à aucun outil de communication. Veuillez engager vos cinéastes, artistes pour nous soutenir pour être notre voix.Cette guerre n'est pas une guerre civile, c'est une guerre par procuration, c'est une guerre imposée et c'est le résultat de l'accord américain avec les Talibans. S 'il vous plaît autant que vous pouvez partager ce fait avec vos médias et écrivez sur nous sur vos réseaux sociaux.Le monde ne devrait pas nous tourner le dos. Nous avons besoin de votre soutien et de votre voix au nom des femmes afghanes, des enfants, des artistes et des cinéastes. Ce soutien serait la plus grande aide dont nous avons besoin en ce moment.