La démolition des statues de Victor Schoelcher exprime un malaise méconnu

Le bris des deux statues de l’abolitionniste républicain français, à Fort-de-France et dans la ville portant le nom de Victor Schoelcher, est diversement apprécié. La destruction de ces monuments constitue un crime de lèse-majesté pour certains, un acte de vandalisme pour d’autres, un signe de méconnaissance de pans entiers de notre histoire tourmentée pour d’autres encore.La plupart des responsables politiques qui ont réagi à ce geste inédit le condamne fermement. Le président de la République s’est mêlé à ce concert de protestations. Il dénonce "les actes qui salissent la mémoire de Schoelcher et celle de la République". La ministre des Outre-mer ne dit pas autre chose.C’est dire si le traumatisme est important. L’acte revendiqué par deux jeunes femmes s’exprimant dans une vidéo postée sur des réseaux sociaux est de la même veine qu’un communiqué signé "Lanmounité". Cet acte est considéré comme politique et symbolique.Ces militants protestent contre la trop grande place conférée, selon eux, à Victor Schoelcher dans la destruction du système esclavagiste, par rapport aux luttes menées par nos ancêtres insurgés. Par exemple, ils déplorent qu’aucun statue ne soit édifiée en hommage à Romain.L’arrestation de cet ouvrier Duchamp, à Sainte-Philomène, le 20 mai 1848, a provoqué une insurrection à Saint-Pierre et au Prêcheur. Ces incidents ont amené le gouverneur Rostoland, trois jours plus tard, à signer un arrêté interdisant l’esclavage dans la colonie. Le communiqué de Lanmounité est explicite. "Non, Schoelcher n’est pas notre sauveur" y est-il écrit.Ce groupe estime que notre mémoire collective doit retenir le geste de désobéissance de Romain à son maître, à l’origine directe du soulèvement victorieux des esclaves. Ce qui n’est pas le cas, près de deux siècles plus tard. Hormis la Savane des esclaves, aux Trois-Ilets, Romain n’est guère statufié.