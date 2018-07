La croissance économique de Côte d'Ivoire menacée par le changement climatique

C'est qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale publié ce jeudi. Intitulé « Pour que demain ne meure jamais : la Côte d'Ivoire face au changement climatique », le rapport plaide pour la mise en place d'action urgentes pour que le pays soi plus résilient.Selon la Banque mondiale, si la croissance de la Côte d'Ivoire est robuste et devrait se maintenir autour de 7% ces prochaines années, les performances du pays sont menacées par le changement climatique. La Côte d'Ivoire est l'un des pays au monde les plus vulnérables et les moins résilients au risque climatique. Les récentes inondations meurtrières qui ont frappé la capitale économique ivoirienne en sont la douloureuse l'illustration.Le rapport s'intéresse notamment au secteur du cacao qui représente un tiers des exportations du pays et procure des revenus à près d'1/5e de la population. Cette culture est vulnérable au changement climatique et aussi responsable de la déforestation.« La croissance de la Côte d'Ivoire repose en partie sur l'utilisation de son stock de ressources naturelles », estime la Banque mondiale, et ce stock a diminué d'un tiers depuis 25 ans.