La colonisation des esprits comme enjeu

Londres dépense 600 millions d’euros pour la BBC World Service et 96 millions d’Africains l’écoutent, probablement la plus grande audience.Paris dépense 273 millions d’euros pour la RFI qui est écoutée par 40 millions d’Africains. Elle dépense 80 millions d’euros pour France 24 et plus de 60 millions d’euros pour TV5.Et Carter Woodson, le met bien en évidence et dit : “ si vous pouvez contrôler les pensées de quelqu’un, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter de ses actes ; si vous pouvez faire accepter une personne qu’e..lle est inférieure, vous n’avez pas besoin de l’obliger à accepter son statut d’infériorité, il le cherchera lui-même… ».Alors pourquoi Londres, paris et Washington dépensent des centaines de millions d’euros pour informer ‘’ le monde entier’’ et l’Afrique en particulier ? Est-ce parce qu’ils sont ‘’ démocratiques’’ et qu’ils veulent informer « objectivement »les Africains ce qui se passe sur leur continent ?La réponse est simple ; c’est le contrôle de nos pensées, le maintien de la dépendance. C’est le néocolonialisme à peine caché.La mission véritable de ces medias est de dénaturer notre propre compréhension, de déformer notre vision des réalités et du monde ; en faisant croire aux Africains qu’ils ne sont pas capables d’y arriver sans l’occident. C’est de préparer les Africains à être des éternels assistés, des indigènes à civiliser.C’est aussi pour définir le cadre de notre vision pour l’Afrique, en limitant l’Afrique à quelques stéréotypes : guerre, corruption, misère, famine, SIDA,...Tout ce qu’ils trouvent de bien en Afrique, c’est la beauté de son état sauvage. Elle est plus montrée pour les safaris mémorables du Kenya et les tribus bushmen de Namibie,… et vous savez bien qu’il n’y a pas que cela de positif en Afrique.Au final, cette vision contribue à défendre les intérêts de ceux qui les financent. Normal, me direz-vous. Certainement.Ce qui n’est pas du tout normal, c’est que les élites africaines semblent attendre que RFI, BBC, CNN et autres, les informent « objectivement », de ce qui se passe à Abidjan, à Kinshasa, à Luanda,… or ce n’est pas le cas, cette objectivité est inexistante. Les exemples de manipulation des faits sont nombreux.Le problème n’est pas l’existence de ces médias. Certains parlent même de médias de propagande. Le problème c’est l’absence de contre poids réel sur le continent africain capable de rivaliser avec eux.Il est suicidaire d’attendre de ceux qui ont colonisé l’Afrique en annihilant sa richesse socioculturelle, de la mettre d’un coup en évidence.Quelques initiatives, surtout avec internet, essayent de diffuser la réalité africaine et son histoire ; afin de mettre en évidence le génie africain, c’est par exemple la panapress(1), une agence de presse panafricaine, mais c’est encore insuffisant.Les Africains, plus particulièrement l’élite : les intellectuels, les dirigeants, … doivent unir leurs ressources pour créer une vrai structure médiatique qui pourra rivaliser avec ces médias occidentaux. Et l’Afrique a les moyens de le faire, et c’est possible. Ce n’est pas un choix mais bien un devoir.Comme l’a bien dit Madiba : « tout semble impossible jusqu’ à ce qu’on le fasse »