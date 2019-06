La TNT, c'est bientôt fini ? Voici ce qu'il pourrait arriver...

D'après le dernier rapport de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), la TNT pourrait s'éteindre. En cause ? La concurrence des box et du satellite. Décryptage.A quoi sert la TNT ? Plus à grand-chose. D'après le rapport de l'Arcep, le contrôleur des télécoms, ce mode de réception de la télé, lancé il y a vingt ans, ne présente plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui. L'organisme de régulation, qui vient de publier un document sur le marché de la diffusion audiovisuelle terrestre, souligne que la TNT affiche une perte de vitesse liée à l'évolution des usages. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les foyers équipés de la TNT ont chuté de 67 % à 50,8 % sur la période 2010-2017. Ces données indiquent que la moitié de cet effectif double son mode de réception avec l'ADSL, la fibre ou le satellite.