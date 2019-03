La SUPRÉMATIE de la SORCELLERIE AFRICAINE par rapport au CHRISTIANISME et L’ISLAM

Cette affirmation n’est nullement de la provocation ni du « bling bling » mais s’avère être une RÉALITÉ TANGIBLE.

La MANIPULATION religieuse BIEN AIGUISÉE des masses africaines par les prêtres catholiques, les pasteurs et autres imams soi-disant « envoyés » de Dieu, se trouve être une ARME de GUERRE MENTALE stratégiquement CRIMINELLE financée de l’extérieur (comme en politique d’ailleurs).

Les « parrains » étrangers CONNAISSENT bien qui est L’AFRICAIN qu’ils haïssent (pas pour la couleur ROYALE de sa peau, loin de là et nous y reviendrons). Ils comprennent bien qu’un ESPRIT DOMINE, OFFRE gracieusement son CORPS à l’ennemi.



Je m’arrête ici pour essayer légèrement d'expliquer la suprématie IMPARABLE de la sorcellerie Africaine. Cette sorcellerie SALEMENT présentée par les religieux, est celle qui est à la base de toute la SCIENCE actuelle. HÉLAS ! Les prêtres, imams et pasteurs, TÉLÉGUIDES qu’ils sont, « bombardent » à outrance les esprits de nos masses africaines pour que celles-ci abandonnent le GÉNIE créateur qui est en elles, ceci pour une FOLLE course pour le « paradis » MENSONGER.



Chez les chrétiens, le FATALISME est « génialement » inculqué avec cette stupidité populaire : « TOUT CE QUE DIEU FAIT EST BON » ou « C’EST LA VOLONTÉ DE DIEU ». Chez les chrétiens, quand il y a un moindre souci dans la vie d’un fidèle, celui-ci est soumis à des « jeûnes », paiement de dîmes ou d’offrandes obligatoires à la grande joie du pasteur qui excelle dans l’escroquerie, bible en main, Hélas pour des résultats toujours MÉDIOCRES.



Pour « maintenir » les fidèles sous domination malgré leurs découragements, la « potion » magique de l’ENFER après la « mort » est là pour sécuriser la BERGERIE.



Chez les musulmans, l’accent est mis à outrance sur la PEUR de l’enfer et sur le « paradis » avec ses 72 vierges « éternelles ». Cette comédie est tellement risible qu’on empêche les gens de faire usage de leurs cerveaux sous peine de se faire décapiter ou dans une moindre mesure se faire rejeter ou d’être exclu de la communauté ethnique pratiquante.



Nous voyons les dégâts de ces RELIGIONS en Afrique où le nombre d’églises et de mosquées dépassent l’entendement. Ceci au grand plaisir de nos ENNEMIS de l’extérieur.



Avec la Sorcellerie Africaine ORIGINELLE, il n’y a pas de HASARDS car tout est CAUSES, CONSÉQUENCES et MÉRITES, ici et maintenant. Rien à voir avec l’ULTÉRIEUR paradis fictif des autres. Tout dépend de la probité morale de l’initié.



Il est CLAIR que sur terre, tout le monde ne peut être BON ou MAUVAIS car c’est une question de DUALITÉ. Il faut que le « mal » existe pour que le « bien » s’exprime, il faut de la DIFFICULTÉ pour atteindre la FACILITE, il faut un homme et une femme pour faire un ou des ENFANTS. Pour fabriquer un avion, une voiture par exemple il faut avoir des CONNAISSANCES en la matière. Pas par la PRIÈRE.



Pour fabriquer des missiles, des bombes, des armes chimiques pour AGRESSER et TUER ou se PROTÉGER, il faut également avoir des CONNAISSANCES en la matière. Pas par la prière également mais par la PRATIQUE matérielle.



TOUT ceci dépend de la probité MORALE des utilisateurs.

Si en Afrique, des « sorciers » en panne de probité morale, tuent des gens par jalousie ou autres raisons fallacieuses, cela ne veut nullement dire que la Sorcellerie est MAUVAISE. Très très loin de là.



La sorcellerie AFRICAINE est un CONCENTRE DE MYSTÈRES qui permet le DIALOGUE permanent avec les LOIS DE LA NATURE, leurs ÉNERGIES pour atteindre tel ou tel autre objectif, pour le BIEN ou le MAL. Un choix doit être fait tout en acceptant les CONSÉQUENCES bonnes ou mauvaises. Ça ne BLAGUE pas.



Cette sorcellerie Africaine, bien utilisée, a donné cette BRILLANTE civilisation Africaine nommée ÉGYPTE PHARAONIQUE. L’Égypte pharaonique ne permettait PAS aux ÉTRANGERS d’avoir accès à cette sorcellerie car elle savait que ces derniers avaient une CARENCE notable : leur manque de SAGESSE.



Ces étrangers avaient un gout pour le VOL, l’AGRESSION et la PRÉDATION, bref ! TOUT le contraire de L’africain de l’époque ancestrale.



MALHEUREUSEMENT, advient le PHARAON AMENOPHIS IV, aussi appelé AKHENATON, qui permet le « partage » de cette SORCELLERIE avec les ÉTRANGERS. Les malheurs des Africains venaient ainsi de COMMENCER jusqu’à aujourd’hui.



La suite est là actuellement avec l’ IMPÉRIALISME meurtrier pratiqué par les DESCENDANTS de ces ÉTRANGERS là.



Pour preuve, De 1945 à nos jours, 20 à 30 millions de personnes tués par le MAUVAIS USAGE de la Sorcellerie Africaine par les descendants des étrangers à qui le Pharaon AKHENATON a permis d’avoir accès à NOS CONNAISSANCES MYSTIQUES.



Les religieux, relais LOCAUX de ces étrangers, combattent les sorciers africains avec un tel BOUCAN alors que les quelques « mauvais » SORCIERS africains sont GRANDEMENT loin de ce compte MACABRE de 30 millions de personnes tuées.



La RENAISSANCE AFRICAINE remettra tout cela en ORDRE et vous verrez que les BOMBES et autres ARMES chimiques des autres ressembleront à des JOUETS pour enfants de la maternelle.



Pour le BIEN de l’HUMANITÉ.

Vive la SORCELLERIE AFRICAINE !

Vive la RENAISSANCE AFRICAINE !

HOTEP !



Sem Osiris