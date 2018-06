La « Reine » (épouse) de Pol Dokoui depuis Cotonou : quand il mourrait, il a commencé à couler les larmes

« Quand j’arrivais à Cotonou, Pol était déjà dans le coma. Je suis arrivée ici (Cotonou : Ndlr) le dimanche (3 juin2018 : Ndlr). Mais avant de prendre la route, j’ai pris soin de l’appeler. Je l’ai eu au téléphone. Il m’a dit qu’il se sentait de plus en plus mal. Et lorsque je suis arrivée, on m’a dit qu’il a été évacué dans une clinique. Puis après, les médecins ont fait des tests. À la suite de ceux-ci, ils ont conclu qu’il avait l’ictère (Symptôme résultant de la gravité d’une ou de plusieurs pathologies : Ndlr). Vu son état, il a été décidé qu’on ne pouvait pas le garder dans cette clinique. Il a aussitôt été transféré au CNCH (Centre National Hospitalier Universitaire) de Cotonou, qui est équivalent aux CHU, en Côte d’Ivoire.Lors de son transfert, il se débattait même pour sa survie. Il arrachait les perfusions… Sur place, plusieurs autres analyses ont été faites, et les médecins ont révélé qu’il souffrait de plusieurs maladies à la fois : tension, l’hépatite, diabète…. Et puis, il a commencé à plonger dans un coma. Il était toujours dans le coma lundi (4 juin2018 : Ndlr) et même le mardi (5 juin 2018 : Ndlr) Il était 15 heures de l’après-midi.