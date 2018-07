La France championne du monde : des Abidjanais célèbrent le sacre de la « 6è équipe africaine »

Des Abidjanais, supporters de la sélection nationale française de football ont célébré dimanche soir avec joie dans la capitale économique ivoirienne, la victoire des « bleus » ( 4-2) face à la Croatie à l'issue de la finale de la coupe du monde 2018 estimant que la France est « la 6ème sélection africaine restée en lice dans cette compétition » après l'élimination « prématurée» des cinq représentants de l'Afrique au premier tour.



Dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne, notamment à Abobo, un quartier populaire au Nord d'Abidjan, des scènes de joie ont été constatées par APA dans plusieurs sous-quartiers.



« On considère que c'est l'Afrique qui a remporté cette coupe du monde parce que la France est le 6ème pays africain qui était encore en lice dans cette compétition après l'élimination des 5 représentants africains au premier tour», a dit à APA Olivier Yao, qui jubilait avec ses camarades de quartier après ce deuxième sacre des « bleus » à une coupe du monde (après 1998).



« Qu'on le veuille ou non, on doit tous être des supporters de la France, car nous avons beaucoup de joueurs d'origine africaine dans cette équipe », a justifié M. Yao.



Comme lui, Oumar Cissé, un autre supporter de la France, estime que « c'est une victoire méritée. Toute l'Afrique de l'ouest devrait supporter la France ». Des supporters ivoiriens de la Croatie, bien que minoritaires dans ces sous-quartiers visités, regrettant la défaite des Croates, ont tout de même donné de la voix lors des deux réalisations de cette sélection pendant cette finale.



« La Croatie n'a pas démérité. Certes la France était favorite, mais, son second but sur penalty est très discutable », déplore pour sa part, Christian, un jeune étudiant se présentant comme un passionné du bon football.



La France était considérée par plusieurs spécialistes du ballon rond comme l'équipe favorite de cette finale de la 21è édition de la coupe du monde de football.



Les médias français tout comme les supporters des « bleus » affichaient un optimisme exagéré avant cette confrontation remportée heureusement par leur pays ( 4-2) face à la Croatie.



APA