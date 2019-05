La France aux côtés de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme

Dimanche soir, à l’issue d’une rencontre avec le président Alassane Ouattara, Christophe Castaner avait fait part du « soutien de la France » à la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. « Le terrorisme existe partout dans le monde (…) et il faut sur ces sujets améliorer notre coopération en matière de coopération et de lutte contre ce risque-là », avait-il indiqué, insistant également sur la nécessité de trouver « ensemble la manière de réguler l’immigration irrégulière » et de « combattre trafiquants et passeurs, en matière migratoire et en matière d’armes ».Ce lundi, la France s’est donc engagée à apporter un soutien matériel, une aide à la formation et son expertise en termes de renseignement pour renforcer la lutte contre le terrorisme.Christophe Castaner a d’abord rencontré son homologue, le ministre de l’Intérieur ivoirien Sidiki Diakité. « Nous avons pris un engagement commun sur un sujet qui pourrait se développer et contre lequel nous voulons lutter ensemble, a annoncé le ministre français de l’Intérieur, celui des enlèvements, pour que nous puissions sur ce sujet nous doter et doter la Côte d’Ivoire des meilleurs moyens en matière de formation, de techniques, mais aussi de matériel pour lutter contre ce fléau-là. »