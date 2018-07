La Côte d’Ivoire va porter à 90 mégawatts sa fourniture en électricité au Burkina

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a annoncé vendredi, l’augmentation de la fourniture de l’électricité à 90 mégawatts à son voisin burkinabé.



Alassane Ouattara l’a indiqué, vendredi, à l’ouverture des travaux du 7ème Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre les deux pays retraçant l’évolution des projets. Selon M. Ouattara, l’objectif « est d’atteindre les 90 mégawatts d’ici la fin de l’année » contre 80 mégawatts actuellement.



«Beaucoup a été fait, nous continuerons », s’est réjoui Alassane Ouattara qui a salué « le bon fonctionnement du Comité de suivi du TAC, ainsi que la concertation permanente entre les chefs de gouvernement ».



Son hôte Roch Marc Kaboré a rassuré que « le Faso jouera pleinement sa participation » dans la mise en œuvre des projets. Le TAC demeure selon lui, « un excellent outil face aux grands défis » de la sous-région, notamment le développement et les questions sécuritaires.



Les travaux de la Septième Conférence au Sommet du Traité d’Amitié entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso seront sanctionnés par la signature d’accords bilatéraux dans différents domaines et un communiqué final.



Ce Traité entre ces deux pays frontaliers de l’Afrique de l’ouest vise à créer un cadre de concertation permanent et créer un partenariat dynamique entre les deux pays depuis 2008.



APA