La Côte d’Ivoire va fournir de l’électricité à la Guinée, à la Sierra Léone et au Libéria (Officiel)

En plus du Ghana, du Burkina Faso, du Mali , du Togo et du Bénin où elle exporte déjà l'électricité, la Côte d'Ivoire va fournir bientôt de l'électricité à la Sierra-Leone, au Libéria et à la Guinée, a annoncé, vendredi à Bingerville ( banlieue Est d'Abidjan), Emmanuel Kouadio, Secrétaire général de la Compagnie ivoirienne d'électricité ( CIE).



M. Kouadio s'exprimait, au nom de la direction générale de cette compagnie à la clôture de « Africa digital communication days ( ADICOM DAYS) », un événement qui a réuni pendant deux jours, les acteurs de la communication digitale ( blogueurs, influenceurs, médias, marques...) autour du thème '' social média, Brand content, influence marketing: comment optimiser le retour sur investissement de sa communication digitale en Afrique ».



Poursuivant, le Secrétaire général de la CIE, qui a instruit la communauté digitale à cette occasion, sur le cadre institutionnel de sa compagnie, a soutenu que l'ambition de la CIE est de faire en sorte que « nous puissions continuer à faire le travail de façon transparente pour les usagers de l'électricité».



Dans la foulée, il a révélé qu'en 2016, la CIE a généré près de 600 milliards FCFA de chiffre d'affaires indiquant que 164 milliards FCFA dans ce chiffre d'affaire est revenus à sa compagnie. « L'État est le propriétaire de l'ensemble des infrastructures du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire », a insisté M. Kouadio ajoutant que « donc, c'est l'État qui fixe le tarif de l'électricité ».



Exhortant pour terminer, les usagers à la transparence vis-à-vis de la compagnie, il s'est offusqué de ce que la fraude sur l'électricité fait perdre ''près de 40 milliards FCFA chaque année à l'État de Côte d'Ivoire».



Avant lui, le directeur adjoint de la communication externe de la CIE, Dominique Kalif, a estimé que « s'il y'a un potentiel digital efficace à Abidjan, c'est parce qu'il y a de l'électricité de qualité qui est fournie».



Partenaire de ADICOM DAYS, la CIE a parrainé le prix '' impact social" de cet événement qui a réuni près de 400 acteurs de la communication digitale. Des ateliers et des conférences animés par une trentaine d'intervenants venus d'Afrique et d'Europe ont meublé ces assises au cours desquelles les participants ont entre autres, échanger sur les tendances social média, brand content et partager les meilleures pratiques du secteur de la communication digitale.



APA