La Côte d'Ivoire réglemente drastiquement son marché du véhicule occasion

Ca, c’est actuellement le quotidien des Ivoiriens.Des véhicules polluants, pas toujours fiables et qui ont une moyenne d’âge supérieure à 20 ans. Mais ça, le gouvernement ivoirien n’en veut plus.Le décret gouvernemental adopté le 6 décembre 2017 revoit drastiquement l’âge des véhicules d’occasion autorisés à entrer dans le pays.Pas plus de 10 ans pour les camions. Pas plus de sept ans pour les mini-cars et camionnettes et surtout pas plus cinq ans. Pour les véhicules de tourisme...Un casse-tête pour John. ll est vendeur de voiture à Abidjan.“On a des voitures de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Parce que les voitures récentes les clients n’ont pas l’argent pour acheter.” souligne t-il. Il rappelle un brin défaitiste : “Ils (NDLR : les clients) viennent ils admirent mais ne peuvent pas acheter. C’est des voitures de 12 13 15 ans que les gens vont acheter facilement.”Et juste à côté, les laveurs de voitures ont les mêmes craintes. Eux qui sont dépendants de ces achats à l’étranger.John, lui, ne se fait pas d’illusion. Sa fenêtre de tir est courte. Il a peu de temps pour écouler ses très vieilles voitures...