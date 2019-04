La Côte d'Ivoire occupe la 71ème place au Classement mondial de la liberté de la presse 2019

En 2018, RSF a enregistré moins d’atteintes à la liberté de la presse en Côte d’Ivoire, mais les agressions contre les journalistes de la part des forces de l’ordre, notamment en marge des manifestations, n’ont pas disparu et témoignent de la nécessité de continuer à les sensibiliser aux droits des professionnels de l'information. La nouvelle loi sur la presse précise qu'aucun motif ne justifie l'emprisonnement de journaliste- un progrès qui doit mettre fin à la détention provisoire de journalistes, pratique régulière dans le pays. En 2017, huit d'entre eux en ont été victimes. D’autres dispositions sont plus liberticides, comme le délit d’offense au chef de l’État ou la possibilité d'engager des poursuites pour diffamation pour des faits, même vérifiés, s'ils concernent la vie privée de la personne. Enfin, la libéralisation promise du secteur de l’audiovisuel se fait toujours attendre, et malgré les promesses du président ivoirien, aucune avancée notable n’a été enregistrée dans l’enquête concernant la disparition, il y a 15 ans, du journaliste Guy-André Kieffer.