La Côte d’Ivoire investit près d’un milliard d’euros pour sauver ses forêts

La Côte d'Ivoire va investir près d'un milliard d'euros sur dix ans pour réhabiliter ses forêts presque entièrement détruites par la cacaoculture, dont le pays est numéro un mondial, a annoncé lundi le gouvernement. "Le gouvernement a adopté une politique de la préservation, de la réhabilitation et d’extension de la forêt, évaluée sur 10 ans à 616 milliards de FCFA (940 millions d'euros)", avec des partenariats public-privé, a déclaré le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi, à l'issue d'une table ronde avec les bailleurs de fonds."D’ici 2030 il faut retrouver 20% de notre couvert forestier. C'est notre engagement", a-t-il souligné. "Nombre de nos forêts classées ont été investies par les planteurs, notamment pour la culture du cacao, et cela a provoqué d’énormes destructions". Le projet de réhabilitation vise à "faire en sorte que la culture du cacao ne détruise pas la forêt mais qu’elle participe à (sa) préservation", a plaidé le ministre.