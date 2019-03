La Côte d’Ivoire fonctionnera en mode budget-programme à partir de 2020

A partir du 1er janvier de l'année prochaine, la Côte d'Ivoire va basculer dans la gestion budgétaire en mode budget-programme. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement à la sortie du conseil des ministres de ce 20 mars, présidé par le président Alassane Ouattara. Parmi les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le budget-programme est un mode de gestion des finances publiques avec pour but d'instaurer une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les allocations budgétaires.Dans ce système, les crédits budgétaires sont adoptés par programme, les prévisions sont axées sur les programmes et concordent pleinement avec les plans de dépenses du budget annuel. Par ailleurs, dans le budget-programme, les rapports annuels sur les résultats de l'exécution des programmes sont établis par tous les ministères et services gouvernementaux. Ils sont ensuite mis à la disposition du Parlement à la fin de chaque exercice comptable.