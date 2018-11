La Côte d’Ivoire dénonce une vente frauduleuse de deux (2) sculptures de valeurs

Le Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, en relation avec le Secrétaire Général de la Commission Nationale Ivoirienne pour l’UNESCO, Professeur SORO N’Golo Aboudou, et le Musée d’Abidjan ont saisi Madame la Directrice Générale de l’UNESCO pour dénoncer et solliciter le retrait de deux (2) sculptures de la Côte d’Ivoire d’une vente aux enchères à Bruxelles. Cette vente prévue pour ce Mardi 27 novembre 2018 à Bruxelles concerne un pendentif royal estimé entre 5 000 et 8 000€ et un haut de canne estimé entre 6 000 et 9 000€.