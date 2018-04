La Côte d’Ivoire appuiera le Liberia dans l’agriculture et des infrastructures (Ouattara)

La Côte d’Ivoire appuiera le Liberia dans divers domaines dont le développement de l’agriculture et des infrastructures, a annoncé, mercredi soir à Abidjan, le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara au terme d’un tête-à-tête avec son homologue libérien, George Weah.



Les deux chefs d’Etats se sont entretenus à Abidjan sur plusieurs sujets communs aux deux pays dans le cadre de la visite officielle d’amitié et de travail qu’entreprend depuis mercredi après-midi, George Weah en Côte d’Ivoire.



« La Côte d’Ivoire et le Libéria sont des pays frères et amis. Nous allons renforcer cette relation dans l’intérêt des deux Etats », a indiqué Alassane Ouattara. Pour le chef de l’exécutif ivoirien, il faut «faire en sorte que la sécurité soit maintenue (…), une convergence de vue en matière politique et diplomatique de nos pays ».



Alassane Ouattara a par ailleurs proposé au président Georges Weah «d’apporter un appui nécessaire dans les domaines tels que le développement de l’agriculture, des infrastructures ».



Pour sa part, Georges Weah a salué son hôte ivoirien pour ses conseils lors de la dernière élection présidentielle dans son pays qui l’a portée au pouvoir. Il a également souhaité le renforcement de la coopération entre les deux pays, soulignant que la Côte d’Ivoire peut apporter son « expérience » au Liberia dans « plusieurs domaines ».



Arrivé dans l’après-midi à Abidjan, le Président libérien élu le 28 décembre 2017, se rendra jeudi matin dans les locaux de la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (CIPREL).



APA