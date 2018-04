La Côte d'Ivoire annonce l'envoi de 450 Casques bleus en Centrafrique

Le chef de la diplomatie de la Côte d'Ivoire, Marcel Amon-Tanoh, a annoncé jeudi à l'ONU l'envoi prochain de 450 Casques bleus en Centrafrique, pays dont le président avait récemment demandé des renforts."La Côte d'Ivoire envoie un contingent de 450 soldats prochainement" en Centrafrique pour faire partie de la Force de l'ONU Minusca, a déclaré le ministre ivoirien des Affaires étrangères lors d'une rencontre avec quelques journalistes.Marcel Amon-Tanoh a indiqué ne pas savoir quand ce nouveau contingent arriverait ni où il serait précisément déployé.La Minusca compte actuellement plus de 12.000 personnels dont plus de 10.000 Casques bleus. A l'automne 2017, le Conseil de sécurité avait autorisé un renforcement de la force de l'ONU de 900 hommes alors que la situation sécuritaire se dégradait.Mardi, le président centrafricain, Faustin-Archange Touadera, avait réclamé devant l'Assemblée générale de l'ONU davantage de Casques bleus et qu'ils agissent de manière plus offensive dans son pays, toujours largement sous la coupe de groupes armés. "Nous lançons à nouveau un appel au renforcement des effectifs de la Minusca par des contingents opérationnels et professionnels", avait-il dit.