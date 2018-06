La Côte d’Ivoire a produit "1.350 million de tonnes de riz blanchi en 2017" (porte-parole du gouvernement)

La Côte d’Ivoire a produit "1.350 million de tonnes de riz blanchi en 2017", soit 79 % de la consommation qui se situe autour de "1.7 million de tonnes", a indiqué le porte-parole du gouvernement, après un conseil des ministres.



"L’objectif pour 2018 est de 1.550.000 million de tonnes", soit 85 % de la consommation, a-t-il ajouté.



Pour doter notre la Côte d’Ivoire d’une capacité de transformation à "la hauteur" de ses objectifs de production, le gouvernement a "obtenu auprès de Exim Bank Inde, un prêt de 30 millions de dollars US (plus de 16 milliards Fcfa) pour la fourniture d’installations et la mise en marche de 30 unités de transformation de riz paddy d’une capacité de 5 tonnes/heure soit 25.000 tonnes par an".



Pour le porte-parole du gouvernement, "ce dispositif permettra d’améliorer la qualité de riz produit localement".



"A ce jour 12 unités sur les 30 sont déjà montées et sont fonctionnelles. Les 18 autres, en cours de construction" seront livrées "au plus tard le 31 décembre 2018", a-t-il précisé.



La Côte d’Ivoire vise une production de 1.966.000 tonnes de riz blanchi en 2020.



