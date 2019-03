La Côte d’Ivoire a beaucoup de choses utiles à la paix (Jean-Pierre Raffarin)

L'ancien premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin a affirmé lundi à Abidjan au sortir d'une audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara que « la Côte d'Ivoire a un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix», a constaté APA sur place.



« Nous avons été honorés d'être reçus par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix... Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix et la Côte d'Ivoire a une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix», a déclaré M. Raffarin au terme de cette audience avec le président ivoirien Alassane Ouattara.



« On a vu que dans la pensée du président ivoirien comme dans notre réflexion de leaders pour la paix, la paix c'est un travail, c'est une attitude et une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Donc nous sommes ici pour écouter et aussi pour apprendre », a dit à la presse l'ancien chef du gouvernement français.





M. Raffarin a été premier ministre de la France entre 2002 et 2005. Il préside depuis 2018, la Fondation « Leaders pour la paix», une organisation réunissant plusieurs leaders internationaux qui ambitionnent d'œuvrer pour la paix dans le monde.



Leaders pour la paix a trois ambitions principales. Il s'agit notamment de promouvoir la conscience de la gravité du monde par une pédagogie publique des crises, promouvoir des approches innovantes pour renouveler la pensée et les méthodes de la paix et choisir une stratégie d'influence auprès des acteurs internationaux.





M. Raffarin était accompagné de plusieurs membres de sa Fondation lors de cette audience avec le président ivoirien qui avait lui-aussi à ses côtés plusieurs ministres de son gouvernement.



APA