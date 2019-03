La CCI-CI en lobbying en France pour Africallia, “le potentiel économique ivoirien n’est plus à démontrer”

Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire accueille du 12 au 14 juin prochain, le forum ouest africain de développement des entreprises, dénommé Africallia. Cet événement conjointement organisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie du Burkina et de la Côte d’Ivoire, fait l’objet d’un véritable lobbying à l’extérieur. Les organisateurs ont, au cours d’une cérémonie à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris, invité les entreprises françaises à prendre part à ce rendez-vous.

C’est assurément le lieu idéal pour faire des affaires et nouer de nouveaux partenariats. Le Forum Africallia se déplace à Abidjan pour sa 6èmeédition. Les organisateurs ont revu les chiffres à la hausse. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso, passe cette fois la main à celle de la Côte d’Ivoire. Le président Touré Fama et son équipe, veulent faire de ce rendez-vous une véritable réussite. Mais pour cela, il faut quitter les bureaux pour aller vers les entreprises. Une délégation est en mission en France pour présenter l’événement aux chefs d’entreprises français et aux potentiels investisseurs étrangers. La cérémonie s’est tenue dans la salle de conférence de l’Ambassade de la Côte d’Ivoire en France.

« J’aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom de l’ambassadeur. Cette rencontre vous permettra d’échanger avec les responsables de la CCI-CI car ce sont eux les vrais acteurs d’Africallia, cet événement qui vise à augmenter les investissements en Côte d’Ivoire. Vous savez la Côte d’Ivoire est depuis un certain temps, dans la dynamique de la croissance. Et dans cette posture, les investissements nous intéressent » assure Lanta Gbégbé, représentant l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en France, Charles Providence Gomis.

Le secteur privé sera donc à l’honneur en juin prochain. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, structure de management des entreprises dans le pays, veut tenir toute sa place en favorisant une augmentation significative des investissements, au sortir de la 6ème édition d’Africallia. Et c’est peu de le dire. Nadine Bla, conseillère spéciale du président de la Chambre de Commerce de Côte d’Ivoire présidente du comité de pilotage d’Africallia, est à la tâche. Elle a invité les entreprises à prendre part à cet événement, unique en son genre.

« Mon adresse est une invitation aux chefs d’entreprises du monde entier et de la France en particulier à venir rencontrer à Abidjan, des chefs d’entreprises de ce pays et de la sous-région. Initié par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina, ce forum multisectoriel s’est tenu tous les deux ans, depuis 2010 à Ouagadougou. A l’issue de la 5ème édition, les organisateurs ont convenu de la tenue de la 6ème édition à Abidjan du 12 au 14 juin. 25 pays et 500 entreprises sont attendus. Nous ambitionnons aussi créer 5000 rendez-vous préprogrammés. C’est donc un prestigieux événement qui sera organisé dans un pays dont le potentiel économique, n’est plus à démontrer en Afrique. Africallia est l’occasion de rencontrer un éventail complet des entreprises privées africaines » explique l’élue de la CCI-CI.

Le Forum qui se tenait habituellement au Burkina Faso, sera désormais organisé de manière itinérante. Et c’est la Côte d’Ivoire qui a été désignée pour accueillir la première étape. Un choix que Monsieur Sanon, membre du comité d’organisation explique, par l’histoire que partage ces deux pays.

« Nous avions déjà décidé après les premières éditions de passer à une phase tournante de l’événement et c’est la Côte d’Ivoire qui a été le premier pays choisi, eu égard à l’histoire qu’elle partage avec le Burkina Faso. Ce forum est destiné aux hommes d’affaires de l’Afrique et aux chefs d’entreprises du monde. Nous sommes passés de 330 participants en 2010, à plus de 660 en 2018. Cette année nous attendons plus de 700 participants. Dans chaque pays, nous avons des chefs de délégation. Et ce sont ces derniers qui sélectionnent les entreprises qui souhaitent participer à l’événement. Ils les aident à s’inscrire sur une plateforme numérique créée à cet effet » précise-t-il.

Africallia 2019 offre un marché de plus de 320 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest, la deuxième région la plus dynamique du continent. Le compte à rebours est lancé.

Le Road show se poursuit, après Paris, la fine équipe de la Chambre du Commerce de la Côte d’Ivoire se rendra en France à Poitiers, Angers, Nantes puis en Belgique à Bruxelles.