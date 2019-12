La Bible des esclaves, une légitimation de la domination

Au rez-de-chaussée du Musée de la Bible, à Washington, on peut voir un volume qui se distingue des nombreuses versions présentées dans le bâtiment consacré au livre saint. Il s'agit d'un petit recueil d'Écritures, dont on lit sur la couverture: «Parties de la Sainte Bible, sélectionnées pour l'usage des esclaves noirs, dans les îles britanniques de l'ouest de l'Inde.» La soi-disant Bible des esclaves, prêtée par l'Université Fisk de Nashville, au Tennessee, exclut 90% de la Bible hébraïque, ou Ancien Testament, et 50% du Nouveau. Le livre contient notamment le passage «Obéissez à ceux qui sont vos maîtres» tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, mais il manque la partie de sa lettre aux Galates qui dit qu’«Il n'y a ni lien ni liberté... car vous êtes tous un en Jésus Christ».Depuis son ouverture il y a plus d'un an, le Musée de la Bible présente ce volume de 38x28x10 cm dans un espace dédié à la question des arguments bibliques pour et contre l'esclavage depuis les débuts du mouvement pour l'abolition. Mais en prévision du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains dans le Nouveau Monde, à Jamestown, en Virginie, la Bible des esclaves sera exposée jusqu'en avril dans le cadre d'une exposition conçue avec des chercheurs de l’Université de Fisk et du Musée national d'histoire et de culture afro-américaine du Smithsonian.«Nous pensons que c'est l'occasion de contribuer à l'importante discussion d'aujourd'hui sur le rôle de la Bible dans l'esclavage humain et nous savons que cela est lié à des questions contemporaines comme le racisme et l'esclavage humain», déclare Seth Pollinger, curateur en chef du Musée de la Bible. «Nous avons eu un tel intérêt pour ce livre, probablement plus d'intérêt pour cet artefact que pour tout autre du musée.» L’ouvrage est rare. À ce jour, trois exemplaires ont été découverts. Les deux autres se trouvent dans des Universités de Grande-Bretagne. Les spécialistes de l’Université de Fisk pensent que leur version a peut-être été rapportée d'Angleterre à la fin du XIXe siècle par les membres de la célèbre école Jubilee Singers, qui ont chanté des spirituals à la reine Victoria pendant leur tournée européenne.La scénographie de l’exposition s'inspire de la dichotomie entre la contrainte et la conversion, maintenant les esclaves à leur place tout en essayant de s'occuper de leur âme. Sur deux des murs du Musée, les versets jugés à l’époque adéquats pour les esclaves sont combinés à des versets qui avaient été exclus du recueil. «Préparez une courte forme de prières publiques pour eux[...] ainsi que certaines parties des Écritures[...] en particulier celles qui ont trait aux devoirs des esclaves envers leurs maîtres», a déclaré l'évêque anglican de Londres Beilby Porteus, fondateur de la Société pour la conversion des esclaves noirs, en 1808.