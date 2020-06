La Banque d’Angleterre et l’Église anglicane s’excusent pour leur rôle dans l’esclavage

100 ecclésiastiques ainsi que 6 gouverneurs et 4 administrateurs de la Banque d'Angleterre auraient tiré profit de la traite d'êtres humains, par le passé, selon des travaux de recherche de l'University College London (UCL) .L'Eglise anglicane et la Banque d'Angleterre sont sur la sellette. Selon les chercheurs de l'University College London (UCL), une centaine d'ecclésiastiques, ainsi que six gouverneurs et quatre administrateurs de la banque centrale du Royaume-Uni auraient par le passé joué un rôle dans l'esclavage et en auraient tiré profit. Les deux institutions britanniques auraient exprimé un repentir à cet égard, rapporte le Telegraph. "Si nous reconnaissons le rôle moteur qu'a joué le clergé et les membres actifs de l'Eglise anglicane pour obtenir l'abolition de l'esclavage, c'est une source de honte que d'autres au sein de l'Eglise aient activement participé à l'esclavage et en aient tiré un bénéfice", a écrit un porte-parole de l'Eglise cité par le quotidien londonien.