LU SUR FACEBOOK - PARIS - UN RESSORTISSANT BÉNINOIS "SAUVAGEMENT AGRESSÉ" MEURT APRÈS SON ADMISSION À L'HÔPITAL

Monsieur Mehou Léonard, béninois vivant en France, a été sauvagement agressé dans la nuit du mardi 20 février 2018 alors qu'il rejoignait un centre d'hébergement à Rosny sous bois, à Paris, France.

Transféré à l'hôpital il n'a pas survécu et est décédé le lendemain matin, mercredi 21 février 2018.

Ce béninois de 60 ans était un monsieur calme qui était au téléphone quand il fut agressé. Un flou est entretenu sur son décès.

Selon la police, sans une intervention immédiate, son corps sera enterré dans une fosse commune après la fermeture de l'enquête, au plus tard dans 2 semaines.

Les autorités béninoises doivent intervenir auprès de celles de la france, aux fins de faire la lumière sur la mort de notre compatriote d'une part et faciliter d'autre part l'évacuation de son corps vers le Bénin afin qu'il soit convenablement enterré en présence de ses enfants et de sa femme et toute sa famille restés au Bénin à Abomey.

Aidez nous à faire parvenir ce message afin que justice soit faite et que notre frère puisse reposer en paix.Pour toute information, contacter Mr Ahoyo Jonas. 0687945421



Nicole Agonhessou



N.B. : Le titre est de la rédaction