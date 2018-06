LETTRE À MAMOUDOU GASSAMA - LE MFA ET ANAKY KOBENA SALUENT LE GESTE DU MALIEN, À PARIS

Cher Mamoudou Gassama,

Bonjour,

Tu viens de t’illustrer, aux yeux du monde entier, et donc de près de 7 milliards d’êtres humains, dans une action d’humanité et de générosité qui fera date.

Lorsque ton regard s’est posé sur ce pauvre enfant qui pouvait, d’un moment à l’autre, tomber d’un quatrième étage avec ce qui pouvait s’ensuivre, c’est l’humain et le généreux en la profondeur de ton être qui ont pris les choses en mains, et ont commandé toutes les séquences de ta prouesse athlétique.

Nous sommes fiers de toi, fiers de savoir que, dans le monde d’aujourd’hui où tout est intérêt pécunier , calcul étriqué, égoïsme et repli sur sa seule personne, il demeure encore, comme toi, Oussama, de rares échantillons de ce qui, selon les théologiens, les philosophes et les grands sages, a pu justifier que l’homme ait été crée pour hériter de la terre et de toutes les œuvres de la création.

L’être qui a fondu en hauteur au secours de l’enfant n’était ni un Africain, ni un Malien, ni un Nègre, ni un Immigré en situation irrégulière, mais tout simplement un Homme pétri dans le matériau et l’esprit de ce que, avec d’autres prophètes, Jésus aspirait à avoir autour de lui lorsque St Jean disait que pour être digne d’être un homme, il faut être prêt à donner sa vie pour sauver les autres ( Jean15,13).

Tu viens d’illustrer et symboliser le don de soi.

Tu aurais pu être de race blanche, jaune, rouge, chrétien, animiste, hindouiste, bouddhiste ou athée, etc… , la dimension de ton geste dépasse tout cela.

Bravo, bravo et encore félicitations.

La France officielle a réagi comme il le faut et dans le temps qu’il faut, et nous ne pouvons pas ne pas le reconnaitre et ne pas lui exprimer notre gratitude. Ton intégration en France est pratiquement achevée puisque tu es naturalisé, tu as un emploi, et le logement décent viendra dans la foulée.

Cependant, nous ne pouvons pas nous retenir de nous représenter quel soldat d’élite tu pourrais devenir, après une ou deux années de formation accélérée, dans cette même France.

Et c’est exactement le profil de commandant d’unité dont le Mali a le plus besoin aujourd’hui, pour sécuriser ses frontières et ses provinces du Nord.

Pour le Mali, juguler le terrorisme et établir la paix sur tout son territoire est aujourd’hui le premier défi. C’est même le premier point du programme de campagne électorale de son Président sortant.

Et, avec ce talon d’achille des velléités séparatistes et de l’islamisme radical, de nombreux autres jeunes pour lesquels l’état malien ; avec l’entrave du cout exorbitant de la sécurité, ne peut proposer ni formation, ni emploi, continueront à se risquer dans le désert, puis en Lybie et enfin en Méditerranée.

Autant donc de bras en moins pour l’armée, l’économie et le développement du Mali.

Et l’Etat Malien, comme d’autres de la zone sahélienne, sera obligé de continuer de compter sur l’assistance militaire de la France et des grandes puissances, pour sa stabilité.

Quel cercle vicieux !!!

Mais bravo et félicitations, Mamoudou Gassama… nous te célébrons et sommes fiers de toi.



Abidjan, le 02 juin 2018



Le Président du MFA

KOBENA I. ANAKY