LE PARADIS ET L’ENFER N’EXISTENT PAS !

Les Noirs devraient savoir que l'ignorance tue et que les religions ont été créées dans le but de mettre les peuples sous domination. Les Africains doivent savoir que le paradis n'existe pas. Arrêtons de croire qu'il y'a un monde où on aura des gâteaux au chocolat à volonté, des BMW ou encore des jolies femmes vierges aux seins debouts qui redeviennent vierges après chaque rapport sexuel comme le disent mes frères musulmans. Jésus n'existe pas, arrêtons de croire qu'un juif viendra nous sauver et que tous nos oppresseurs iront en enfer parce que même cet " enfer " n'existe pas. Un bien pour une personne est un mal pour un autre. Voyez-vous l'européen dit que la colonisation est une bonne chose parce qu'elle a développé son continent mais l'africain dit que c'est une mauvaise chose parce qu'elle a dépouillé son continent de toute sa jeunesse. L'esclavage a été modifié, aujourd'hui elle n'est plus physique mais psychologique. Les chaînes ont quitté le cou, les mains et les pieds pour aller au cerveaux. Aujourd'hui ils ne sont plus derrière nous avec des fouets et des chaines mais plutôt avec des simples phrases comme ce verset biblique qui dit " Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne " Galates 6:6. Méditez là dessus.

Les Noirs doivent savoir que la seule et vraie religion c'est d'être bon et ne pas faire du mal à autrui. Ils doivent aussi savoir que l'ignorance tue. Et surtout que le maître et l'esclave ne louent pas le même Dieu. Il n'y a pas plus crédule sur cette terre qu'un Noir ignorant et chrétien/musulman.



Joël Badhinwa