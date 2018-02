LE DESTIN D’UNE GÉNÉRATION : Un roman initiatique dans le monde secret et inhospitalier de la brousse africaine

Alors ça y est, il paraît que je suis né ? Et me voici face à la vie qu’il me faut comprendre. Autour de moi, il y a le langage et les gens à découvrir, les traditions à apprendre ainsi que la brousse à apprivoiser. Tout cela et plus encore – mon initiation, mes peurs, les attentes de mes proches –, il va me falloir les maîtriser pour devenir un homme...

De la naissance au passage à l’âge adulte, Firmin Krékré livre son personnage, touchant de profondeur, à un voyage initiatique qui plonge au cœur de l’intimité humaine et questionne subtilement sur le sens de l’existence.



L’AUTEUR – Firmin Krékré



Firmin Krékré est né en 1951 à Gagnoa, en Côte d’Ivoire. Docteur en philosophie, il est professeur à l’École normale supérieure d’Abidjan et directeur de publication des revues Les Cahiers du nouvel esprit et Respectez l’Afrique.



EXTRAIT



Un jour, ma mère m’a invité à l’accompagner dans cette brousse.

J’étais curieux, je n’ai pas pu refuser. Lorsque nous sommes partis, j’ai découvert un autre univers. Je n’avais jamais vu cela, c’est un spectacle impressionnant, repoussant. La brousse n’est pas hospitalière. J’ai compris également que tout le monde allait dans cette brousse. Ma mère et moi avons rencontré d’autres habitants du village qui me regardaient curieusement. Ils imaginaient déjà l’effet de ma présence sur ces lieux difficiles. Vu mon ignorance et ma naïveté, que pouvais-je comprendre de cette situation si insolite ?

Mais ma mère savait où nous allions et ce que nous étions venus faire. Elle était adaptée à cet environnement. Les chemins pour y aller ne semblaient pas lui poser de problème. Elle est experte, c’est l’impression qu’elle me donne et je n’en doute pas. Mais pourquoi est-elle venue jusque-là avec moi ?



