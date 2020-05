LE COMPLEXE D’INFÉRIORITÉ : un virus qui continue de ronger la mentalité des nègres.

À l’école, l’Américain apprend son histoire, il a des références, il apprend qu’il est le meilleur, il apprend que sa liberté est le fruit du sacrifice de ses ancêtres. Mentalement, il devient très fort et prêt à conquérir le monde.



À l’école, le Français apprend que sa liberté est le fruit des conquêtes menées par ses ancêtres, un peu partout dans le monde. Les défaites de ses ancêtres sont savamment valorisées. Il apprend aussi, à travers des textes et œuvres racistes (qualifiés officiellement d’humour), que les nègres sont des sauvages, cannibales, des gens dépourvus de raisons et qu’ils méritaient finalement d’être exploités et que ces nègres dont les africains sont leurs propriété.

Finalement, il devient fort, apprend à avoir confiance en lui et prêt à perpétuer l’œuvre de ses ancêtres (domination)



À l’école, l’Africain apprend que ses ancêtres échangeaient leurs frères contre du tabac, de la pacotille, des miroirs, de l’alcool. Il apprend que ses ancêtres colonisés sont allés libérer leurs colonisateurs sans se libérer.

Il apprend aussi que tous ses ancêtres qui ont voulu résister ont fini par être tués. On lui conseille de se laisser sodomiser par les missionnaires religieux catholiques pédophiles en manque de sensation forte qui sont présentés comme les uniques représentants de Yahvé.



Quand j’étais au Cm2, on m’a appris que mes ancêtres vivaient dans les grottes avant l’arrivée des européens et que mon pays est devenu indépendant en 1960, mais la réalité quotidienne me démontre que mon pays le Togo et d'ailleurs tous les pays africains sont toujours sous domination monétaire, culturelle et psychologique.



Autrement, les œuvres de mes ancêtres sont ignorées mais volées et exposées dans les musées en Occident et jusqu’à aujourd’hui, les instituteurs continuent d’enseigner les mêmes histoires du colon à mes petits frères, qui à leur tour l’étudie avec amour.



Et finalement, le petit Africain lobotomisé se sent incapable de transformer le cacao produit chez lui en chocolat et qu’on revient lui vendre 1000 fois le prix bradé.



Le nègre passe tout son temps à «s’auto-flageler» tellement il se voit inférieur et indésirable en remettant en cause la couleur de sa propre peau tellement il se voit inférieur, reniant la culture de son pays, combattant ses frères et sœurs en politique comme des ennemis, en adoptant les religions importées au détriment des siennes.



Il ne voit plus les évidences, son regard est orienté, il adule, exalte et exulte ses bourreaux, fini par tomber amoureux d’eux, et se tue à rejoindre leurs pays, adopte leur mode de vie, parle les langues de ses oppresseurs et même se targue qu’il maîtrise mieux la langue du colon, s’habille comme eux.



Cheikh Anta Diop dira que

«Le nègre chantera, dansera, pleurera, s’égaiera pour le système qui l’oppresse ; c’est ça être un bon nègre»



Comprendre l’origine du chaos africain



Allen Zafra

Libre-penseur