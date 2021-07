LAURENT GBAGBO À KINSHASA : UN STEWARD RACONTE L'ATMOSPHÈRE DANS L'AVION

"Ce vendredi 02 Juillet 2021, Nous, le personnel de bord de ASKY Airlines, avions vécu quelque chose de spécial et d'inédit.



Nous avons eu le privilège d'accueillir sur notre vol l'ex Président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté et libéré de la CPI, qui se rendait à Kinshasa, en République Démocratique du Congo.



En réalité, nous savions qu'il serait du vol mais nous ne nous attendions pas à l'émotion qui nous traverserait lorsque nous le verrons.



Lorsqu'il prit place dans l'avion, avec sa délégation, tous les passagers étaient stupéfaits d'apercevoir ce grand homme souriant, cette icône africaine.



NOUS AVONS BIEN PRIS SOIN DU PRESIDENT GBAGBO ET DE SA DÉLÉGATION DANS L'AVION.



Un homme simple, accessible, et joyeux qui accepta de prendre des images avec notre commandant de bord, la Capitaine Ossebi Adine (En image jointe) et l'équipage du vol.



MOMENT HISTORIQUE.



C'est en tout honneur et en toute fierté que l'avion a atterri à l'aéroport International de Ndjili à Kinshasa, amenant à bon port l'ex Président Laurent Gbagbo.



LAURENT GBAGBO EST UNE LÉGENDE. "



Éric Kondo Ferreira, Steward à ASKY Airlines partageant le même vol, le vendredi 02 Juillet 2021, avec le Président Laurent Gbagbo.



SERVICE COMMUNICATION FPI