LA CÔTE D’IVOIRE À LA REUNION DU PANEL CONSULTATIF DE L’INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC À BRUXELLES

L’Ambassadeur Aly TOURÉ, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales des Produits de Base, et par ailleurs Président des Chefs de Délégation de l’IRSG, a indiqué la nécessité d’une prise en compte des préoccupations des pays producteurs de Caoutchouc Naturel pour une économie durable du Caoutchouc.



Au cours de cette réunion, le Représentant de la Côte d’Ivoire a souhaité la prise en compte de cinq éléments clés dans le cadre de la durabilité de la filière caoutchouc à savoir ; la problématique des prix rémunérateurs aux petits producteurs, la transparence du marché, la transformation du Caoutchouc dans les pays d’origine, le renforcement des capacités et les projets tels que la création d’un centre d’apprentissage Hévéa en Côte d’Ivoire.



L’IRSG est un organisme intergouvernemental créé en 1944 afin de servir de plateforme de coopération et de discussions entre les pays qui importent et exportent aussi bien le caoutchouc naturel que synthétique. Il comporte à ce jour 36 pays membres et 120 organismes du secteur privé.



Enfin, il faut noter que l’Ambassadeur Aly TOURÉ a eu en marge de cette réunion de l’IAP, une séance de travail avec Monsieur Salvatore Pinizzotto, Secrétaire Général de l’IRSG en vue d’examiner les questions relatives aux modalités de collaboration entre le Secrétariat de l’IRSG et le Gouvernement ivoirien pour la réussite de cet évènement de portée historique pour le pays hôte.



Fait à Bruxelles, le 15 Novembre 2019.

Le service de communication de la Représentation Permanente à Londres