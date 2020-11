LA CONNEXION ENTRE OSARÉ (OSIRIS) ET LE CHRIST.





➡️ LA CONNEXION ENTRE OSARÉ (OSIRIS) ET LE CHRIST.



🔶 En 332 avant J.C., Alexandre de Macédoine réussi à défaire le dernier pharaon d'Égypte mettant ainsi fin à plus de 35000 ans de domination égyptienne sur le monde.



- - -



Cependant, pour réussir à régner sur une Egypte noire, il savait qu'il avait besoin d'être accepté par les anciens égyptiens et d'être initié aux sociétés sacrées africaines.



Donc, dès son arrivée au pouvoir, il demanda aux prêtres kamites de faire de lui un Dieu, de l'introduire aux rites initiatiques et de lui donner le statut de grand-prêtre, un statut réservé aux pharaons.



Sa demande fût tout simplement rejetée car les anciens égyptiens ne déifiaient que leurs ancêtres africains et n'introduisaient que les africains aux rites initiatiques, contrairement à ce qui ce fait aujourd'hui.



La demande d'Alexandre de Macédoine, c'est-à-dire de faire de lui un dieu blanc en Afrique noire, est la première tentative de création du christ et de suprématie religieuse blanche sur l'Afrique.



- - -



🔴 À la mort d'Alexandre, un de ses généraux appelé Ptolémé I surnommé 'Soter', c'est-à-dire 'le sauveur', pris le pouvoir.



Ptolémé I demanda lui aussi aux prêtres kamites de faire de lui un dieu dans la spiritualité africaine. Sa demande fût également rejetée.



Cependant, Ptolémé I réussi à convaincre les prêtres coptes, c'est-à-dire les prêtres métis issue des unions entre égyptiens et grecs, en leur offrant des richesses et en leur assurant un statut officiel qu'ils n'auraient jamais pu obtenir sans son soutien.



Les prêtres coptes décidèrent alors de sculpter une statue de l'ancêtre 'Osaré' à laquelle ils ajoutèrent le visage de Ptolémé Soter ainsi que les attributs de 'Apis', le Taureau Sacrée de Mennefer (Memphis) - En Egypte ancienne, le taureau représentait la royauté, la masculinité et le fécondateur par excellence.



Cette statue fût nommée 'Osérapis' [Osaré - Apis].



- - -



Lorsque la statue fût terminée, ils la donnèrent à Ptolémé I dont le surnom devint Osérapis. Puis, les prêtres coptes créèrent un rituel litanique inspiré des actions de Horo, le fils d'Osaré (Osiris), surnommé le KRST.



Dans ce rituel litanique, Ptolémé Osérapis était, je cite mot pour mot : "le sauveur qui dirigeait les âmes vers la lumière et qui ressuscitait les morts".



Voici ici la toute première image d'un dieu blanc en Afrique noire qui amènera plus tard à la création de Jésus-Christ.



- - -



🔴 Non content d'avoir enfin accédé au Panthéon de la spiritualité égyptienne, Ptolémé I (Osérapis, Soter) voulait maintenant être le seul et unique "ancêtre" loué dans les temples egyptiens.



Pour arriver à ses fins, il essaya à plusieurs reprises et par des moyens obscurs d'imposer son image dans tous les temples kamites, mais ces derniers rejetèrent les statues en les détruisant.



Irrité par ce constant rejet, Ptolémé I fit fermer tous les temples égyptiens sauf celui des coptes et fit confisquer tous les papyrus dédiés à la spiritualité kamite.



Cette décision aura pour conséquence d'initier le début de l'érosion de la spiritualité africaine en Egypte et en Afrique de manière générale.



- - -



En 240 avant J.C., son petit-fils, Ptolémé III, aussi appelé Euergetes I, fit construire le temple d'Alexandrie ainsi qu'un bâtiment annexe.



C'est ce bâtiment annexe qu'on appelle aujourd'hui la Grande Librairie d'Alexandrie dans laquelle il fera transféré tous les papyrus spirituels kamites.



- - -



🔴 En 325 après J.C., il y eu une grande dispute entre les coptes disciples d'Osérapis (Ptolémé I, Soter) et les prêtres égyptiens disciples d'Osaré car après 633 ans, ces derniers n'avaient toujours pas acceptés l'image de Ptolémé I Soter dans le Panthéon spirituel africain.



À cette époque, l'empire romain avait réussi à conquérir les terres égyptiennes et l'empereur romain, Constantine I, utilisa cette dispute à l'avantage des coptes en semant la division au sein des prêtres égyptiens disciples d'Osaré.



Puis, il fit une importante "offrande" à un des prêtres égyptiens disciples d'Osaré qui changea de position et décida de l'introduire aux rites initiatiques kamites.



Après être devenu un disciple d'Osaré, Constantine I donna autorité suprême sur la religion à ce traître, qui une fois investit de ce nouveau pouvoir :



- mis en place le Conseil de Nicée où il excommunia tous les prêtres égyptiens opposés à l'image d'Osérapis



- dissout la confrérie égyptienne des disciples d'Osaré et devint le nouveau leader des coptes disciples d'Osérapis



- enleva de la Trinité kamite le fils d'Osaré, appelé Horo (Horus) et le remplaça par Osérapis



- Osérapis, c'est-à-dire Ptolémé I Soter, devint alors le fils d'Osaré, donc le KRST (christ).



Voici la relation entre Osaré et le Christ.



- - -



Le traître kamite qui fit dissoudre la confrérie égyptienne des disciples d'Osaré est aujourd'hui appelé 'apôtre Saint Pierre'.



Je rappelle en passant que tous les papes de l'église catholique, inclus Jean-Paul II et Pope Francis, disent recevoir leur autorité papale de l'apôtre Saint Pierre.



- - -



➡️ En conclusion, à travers ce récit historique, nous pouvons confirmer que :



1) Il n'a jamais existé un homme appelé Jésus-Christ car ce dernier est un symbole inventé de toute pièce pour servir la suprématie blanche en Afrique



2) le christianisme fût créé sur un socle spirituel africain puisque Jésus-Christ est basé sur les attributs d'Osaré et de son fils Horo surnommé le KRST



3) Osaré et Horo sont nos ancêtres car ils étaient des hommes africains avant d'être deifiés. Par contre, Jésus-Christ n'est pas un de nos ancêtres et le voir comme tel est refusé de changer face à la vérité



4) lorsque vous priez un dieu qui n'est pas à votre image, que vous adoptez une littérature sacrée qui n'est pas le fruit de votre culture et que votre sauveur ressemble à votre oppresseur, vous ête un agent de votre propre destruction.



Lisez la suite dans : l'Origine Africaine de la Vierge Marie et de Jésus. Passer les commandes dans mon inbox. Pour toute question, Écrivez au +226 77 30 80 68 (WhatsApp).



(Traduction directe tirée de la lecture des hiéroglyphes du papyrus intitulé 'Les Litanies d'Oserapis')



Soyez en paix et partagez la connaissance.



