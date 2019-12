L'esclavage jusqu'en 1848 ( film en Français)

Lu sur youtube



Dago Narcisse Ghislain Taly



Ce film est un gros mensonge.

Il n'y a pas existé de commerce des esclaves par les noirs , en quelles langues parlaient-ils avec nos ancêtres ?

L'homme blanc est arrivé chez nous par son avidité, sa mesquinerie, sa méchanceté légendaire et intrinsèque.

Les noirs doivent tuer leurs émotions car la réalité est dure mais la voici.

Le monde n'est pas un film pornographique et celui qui est capable d'être esclavagiste est capable de tout.

Jamais faire confiance à l'homme blanc.

Tout le reste du monde est contre l'homme noir retenez le et ne l'oublions jamais car eux sont toujours prêts pour voir disparaître de la surface de la terre.