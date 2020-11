L'élection américaine de 2020

L'élection présidentielle du 3 novembre 2020 était sans doute l'élection la plus importante de l'histoire de l'après-guerre aux États-Unis. À ces élections, par conséquent, la participation des électeurs américains a été la plus importante depuis 1900, démontrant la résurgence de leur intérêt politique et le climat fortement polarisant qui prévalait dans le pays. En même temps, Joe Biden a peut-être remporté le vote populaire (4,5 millions de voix de plus que Trump) et les électeurs nécessaires, mais Donald Trump a fait preuve d'une grande résilience, ayant en fait contre lui presque tous les médias, la grande majorité d'Hollywood et le tout établissement.

Ces élections ont montré la profonde division aux États-Unis, qui a conduit dans de nombreux endroits à des résultats électoraux extrêmement marginaux. La confrontation intense entre les deux parties et la rhétorique et la pratique extrêmes ne sont pas un événement isolé et peuvent s’aggraver encore plus, ayant un impact négatif sur le pays.



Les raisons de la résilience électorale de Trump sont dues au fait que le président Trump avait adopté une rhétorique anti-systémique de plainte des élites, à laquelle il appartient pourtant, ainsi qu'une tactique agressive contre les forces de la mondialisation, aspects qui touchaient fortement des sections de la classe moyenne et bien sûr de la classe ouvrière.



Donc, aux chômeurs, aux personnes qui se sentent sans voix, aux résidents de la province qui sont ridiculisés pour leurs manières et coutumes par des résidents métropolitains arrogants, même aux citoyens appartenant à des minorités mais aussi à toutes les grandes communautés, comme les Afro-Américains. et Latins, le discours de Donald Trump a trouvé et continue de trouver une grande résonance. Et ceci malgré le fait que tous les mouvements pour la protection des droits (black lives matter, etc.) étaient clairement contre lui.



Et si la pandémie de coronavirus n'avait pas eu lieu et la deuxième vague n'avait pas éclaté, qui frappe les États-Unis aussi violemment que le premier, Donald Trump aurait facilement remporté les élections. Ainsi, après les trois premières années de performances économiques positives de l'administration Trump, le verrouillage de mars a provoqué la fermeture de nombreuses petites et moyennes entreprises, tandis que plus de 20 millions d'Américains se sont soudainement retrouvés sans emploi.



Et Donald Trump aurait certainement remporté l'élection présidentielle sans la crise sanitaire commeétant donné le fait que Joe Biden, qui exprime l'internationalisme néolibéral, le processus de mondialisation associé et la "société ouverte" des ONG et des institutions économiques très puissantes comme les institutions George Soros et Bill Gates etc., semblait clairement être à court de forces, de propositions et de slogans avant même d'entrer dans la ligne d'arrivée.



Les opposants politiques de Trump et la plupart des analystes et sondeurs s'étaient concentrés sur les traits arrogants et égoïstes de sa personnalité, un milliardaire sans doute excentrique et très impulsif, et bien sûr ils avaient tort de croire qu'il serait vaincu avec une grande différence. Le Trumpisme en tant que phénomène idéologique et social est donc certain qu'il n'est pas parti, qu'il est présent et qu'il continuera d'exister. Trump n'est pas seulement une parenthèse dans l'histoire politique américaine, mais exprime des tendances distinctes spécifiques dans la société américaine et la bourgeoisie.



Les citoyens américains veulent prospérer économiquement dans un pays où la paix sociale, l'ordre et la sécurité prévaudront. En raison de la mondialisation, de nombreuses unités industrielles sont parties vers des pays pauvres où la main-d’œuvre est bon marché. Ainsi, la classe ouvrière américaine a été gravement blessé. Trump est celui qui a exigé le retour des usines dans son pays, mettant les États-Unis et le peuple américain au premier plan, dans le contexte de la tendance idéologique du conservatisme ethnocentrique.



Et pour d'autres pays, en particulier les plus puissants, peut ne pas aimer la politique de «l'Amérique d'abord», mais il n'en est pas de même pour le citoyen américain moyen, notamment dans l'Amérique profonde et les États centraux.



Le 20 janvier, Joe Biden siégera dans son fauteuil au bureau ovale avec Kamala Harris, au poste de vice-présidente, pour la première fois en fonction, une femme d'origine africaine, jamaïcaine et indienne. Pendant son mandat et sur la base de ce qu'il a dit, les États-Unis reviendront au Traité de Paris sur le climat, selon lequel l'objectif minimum des États est de maintenir la température à plus 2 degrés Celsius (+2 C), et ce sera un développement positif, car le changement climatique n'est pas un "mythe". Et cela peut être facilement vu si l'on examine les phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent sur la planète. N'oublions pas que les États-Unis sont le deuxième plus gros pollueur au monde après la Chine.



En outre, des organismes multilatéraux, tels que I'OTAN, l'ONU et ses ramifications, qui ont été fortement contestées par le président sortant Trump, seront probablement traitées différemment par l'administration de Joe Biden, mais et les relations des États-Unis avec ses alliés européens pourraient évoluer dans d'autres directions.



Il convient de noter à ce stade que Donald Trump avait menacé à plusieurs reprises de retirer les États-Unis de l'OTAN et de réduire sa contribution si d'autres membres ne montraient pas de volonté d'augmenter leurs dépenses pour l'organisation. Les relations entre l'Allemagne et les États-Unis ont également été tendues au cours des quatre dernières années, Trump menaçant à plusieurs reprises l'industrie automobile allemande et le tout l'Union européenne le de impôt. Les relations de Washington avec Bruxelles ont également été gelées après sa décision de retirer les États-Unis des accords internationaux sur le climat et l'Iran en raison de son programme nucléaire.

Cependant, si les républicains finissent gagnent le contrôle du Sénat, cela causera de nombreux problèmes profonds au nouveau président Joe Biden, car il bloquera la plupart de son programme législatif.



En terminant, je voudrais souligner que la prédominance de Joe Biden, qui a également joué dans toutes les caractéristiques pathogènes qui ont conduit l'Amérique à son déclin actuel - c'est-à-dire les inégalités sociales généralisées, l'État-providence problématique, la faveur à les élites financièrement fortes, l’anarchie internationale, etc., ne conduira pas les États-Unis sur des voies brillantes. En outre, il n'a pas présenté de plan de programme inspirant, complet et convaincant pour la réorganisation sociale, économique et politique de la société et du pays.



Isidoros Karderinis







L'auteur est né à Athènes en 1967. Il est romancier, poète et chroniqueur. Il a étudié l'économie et a terminé des études de troisième cycle en économie du tourisme. Ses articles ont été publiés dans des journaux, des magazines et des sites du monde entier. Ses poèmes ont été traduits en anglais, français et espagnol et publiés dans des anthologies de poésie, des revues littéraires et des colonnes littéraires de journaux. Il a publié huit recueils de poésie et trois romans en Grèce. Ses livres ont été traduits et publiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne.



