L’Homme, responsable de la disparition de la plupart des espèces animales et végétales

Ces extinctions sont le fait de l’homme. Aujourd’hui encore, beaucoup d’animaux sont à considérer comme les « fossiles de demain », leurs populations étant en dessous d’un seuil critique et leurs chances de survie infimes, vu la transformation de leur habitat. C’est le cas, entre autres, de plusieurs lémuriens de Madagascar, dont les effectifs sont inférieurs à cinquante.



Au Togo, à part les espèces animales menacées d’extinction, il existe deux zones végétales soumises à une forte emprise anthropique. Il s'agit des zones côtière et montagneuse de l'Atakora où 69 taxons sont observés comme menacés dont certains ont déjà complètement disparu de la flore. Plusieurs des espèces qui disparaissent possèdent des propriétés thérapeutiques diverses. Cette exploitation démesurée a causé la destruction de l’espace naturelle et l’extinction des espèces protégées, car cette végétation est à la fois un habitat et un vivier nourricier.



La régression de la faune sauvage et des espèces protégées est également le symptôme évident de la dégradation des habitats naturels et de l’ensemble de la biosphère. Chaque espèce occupe une position déterminée dans les systèmes biologiques et concourt au maintien d’un équilibre dont l’homme tire profit. C’est précisément le maintien de cet équilibre naturel auquel l’homme doit tendre à l’époque actuelle. La transformation radicale des habitats naturels à travers le monde entier, l’empoisonnement de la planète par les produits industrielles et par les déchets des activités de l’homme, sont des archaïsmes qui devront cesser dans le monde de demain.



Il est donc important de maintenir un équilibre biologique satisfaisant par un aménagement rationnel de la planète, où il y a place pour des communautés sauvages. Leur maintien est indispensable à un rendement global élevé, à long terme plus rentable que les transformations intempestives qui compromettent la stabilité des sols autant que celle des populations animales et végétales.



La survie de la faune sauvage est ainsi mise en cause à travers le monde entier. L’homme doit tout faire pour éviter sa disparition et même sa réduction, car chacune des espèces représente un capital scientifique et culturel, partie intégrante du patrimoine naturel. Il est ainsi le principal bénéficiaire du maintien des équilibres naturels à travers le monde. La prospérité des animaux sauvages, même des plus inutiles à première vue, est le signe le plus évident de cette stabilité. (EAGLE-Togo)





--

Nicolas Koffigan E. ADIGBLI

Journaliste, Maître en Communication

Directeur Aspamnews, DP "Le Nouvelliste"

tél: (228) 90862116/99282717

Facebook: Nicolas Koffigan, Skype:nicokoff