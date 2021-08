L'Eglise d'accord avec le Big-Bang : rien de nouveau sous le soleil

Stupeur et tremblements. Dans un discours à l'Académie pontificale des Sciences, à l'occasion de l'inauguration d'un buste de Benoit XVI, le pape François a déclaré que la théorie de l'évolution et la Création n'étaient pas incompatibles. «Le Big Bang, que nous pensons être à l'origine du monde, n'annule pas l'intervention d'un créateur divin. L'évolution dans la nature n'est pas contradictoire avec la notion de création car l'évolution nécessite la création d'êtres qui évoluent.»«Quand nous lisons le récit de la Création dans la Genèse, a-t-il relevé, nous risquons de prendre Dieu pour un magicien, brandissant sa baguette magique. Mais ce n'est pas ainsi». «Dieu n'est pas un démiurge mais le Créateur qui confère le don de l'être à tous les éléments.», a-t-il ajouté.Aussitôt, certains ont cru voir une révolution au sein de l'Eglise, abandonnant les voies obscures du créationnisme pour entrer dans la vive clarté du darwinisme et un énième signe de la modernité du pape François.C'est un prêtre qui a inventé la théorie du Big BangProblème: cette position n'a rien de nouveau. C'est même un prêtre qui a inventé la théorie du Big-Bang, comme le rappelle le site La Vie . L'abbé Lemaître, chanoine catholique belge avait émis l'hypothèse dès 1927 de l'expansion de l'univers à partir d'un état originel, hypothèse qui sera confirmée par la suite par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929. Pour se moquer de cette théorie, le physicien britannique et militant athée Fred Hoyle employa l'expression ironique «Big Bang» qui resta par la suite. En 1960, il fut nommé, par Jean XXIII, président de l'Académie pontificale des sciences, celle-là mêmedevant laquelle le pape François s'est exprimé.Selon le récit de la Genèse, qui inaugure la Bible, Dieu a créé l'univers en six jours, donnant vie à l'homme le sixième jour, se reposant le septième. Le «créationnisme» consiste en une interprétation littérale de ce texte, refusant de prendre en compte la théorie de l'évolution qui met en évidence une transformation des espèces au cours du temps.