L’état malheureux de l’Afrique aujourd’hui est exactement celui que les Africains eux-mêmes ont voulu. Le jour où les Africains voudront une Afrique bien meilleure que celle que nous avons aujourd’hui, ils l’auront. L’ennemi de l’Afrique c’est l’Africain lui-même. L’Occident quant à lui ne fait qu’en profiter.



Je méditais sur cela et j’égrenais quelques larmes. L’Afrique, un continent supposé berceau de l’humanité et pourtant aujourd’hui ce n’est qu’une terre abandonnée.



Dans la vie, il semble que les ennemis sont plus nombreux que les amis. La différence c’est que les amis apparaissent au grand jour, tandis que les ennemis, un ou deux seulement peuvent se manifester. Mais attention : un seul ennemi qui se manifeste peut être la partie visible de l’iceberg, des millions d’autres agissent dans l’ombre. L’Afrique a ainsi des ennemis diurnes et nocturnes; et parmi eux, ses propres fils.



Là où les Occidentaux s’unissent et font bloc, les Africains sont toujours divisés. C’est comme si en Afrique tout est fait pour nous diviser. La gestion, les élections, l’argent, les frontières… tout nous divise. Même nos noms portent toujours à division : Hutu, Tutsi, Imbonerakuré, Pygmées, Bantou, Touareg, Selekas, anti Balaka, Peul, M23, zoulou… Ce sont des identités de division.



C’est pourquoi le fameux projet des États -Unis d’Afrique n’a jamais vu un début de concrétisation. Le jour où l’Afrique dépassera définitivement ses identités tribales, c’est alors qu’elle sera prête à décoller.



Xénophobie contre les Africains en Afrique du Sud



Souvent nous accusons l’Occident à tort, alors que c’est nous sommes à l’origine de nos maux. Nous avons détruit nos pays, et nous bradons les nombreuses richesses de notre continent. L’Occident quant à lui ne fait qu’en profiter.Par exemple :



– Quand nos dirigeants détournent les deniers publics jusqu’à vider les caisses de l’État, est-ce sur ordre des Occidentaux ?



– Quand les agents et fonctionnaires dans nos pays sont impayés depuis plusieurs mois, dites- moi si ce sont les Occidentaux qui ont dit à nos dirigeants de ne pas les payer?



– Quand nos routes sont en si mauvais état depuis l’indépendance, quand les murs de nos hôpitaux n’ont jamais été repeints depuis 15 ans et que dans ces hôpitaux on ne trouve même pas une seringue, c’est toujours les Occidentaux ?



Pouvez-vous nous dire si ce sont les Occidentaux qui interdisent l’eau potable et le courant à la population.



Laissez les Blancs tranquilles, c’est l’Africain qui est mauvais.



Jamais en Occident vous ne verrez un candidat à la présidence prendre les armes contre son rival pour avoir perdu l’élection. Mais l’Africain le fera sans ménagement et versera beaucoup de sang ! Sans culture de fair-play, il revendiquera une victoire dans une élection, dont il sait qu’il n’est pas le gagnant. En fin de compte, il intoxiquera les jeunes déjà trop analphabètes et leur donnera des armes.



L’ennemi de l’Afrique c’est l’Africain lui-même. J’ai vraiment honte de ces Africains qui, arrivés en Europe par l’immigration légale ou clandestine, oublient immédiatement leur origine et ne veulent plus entendre parler de l’Afrique.



Ces émigrés africains passent leur temps à admirer les infrastructures et les bonnes conditions de vie en France, alors qu’en Afrique leurs propres pays pourrissent. Ils aiment moissonner là où ils n’ont pas semé, se glorifier de ce qu’ils n’ont pas construit.



Pour nous montrer combien c’est beau en Europe, ils se font photographier au bas de la Tour Eiffel et nous envoient des photos comme si c’est tout ce dont nous avions besoin. Ils oublient que si l’Europe est devenue si belle, c’est parce que les Européens ont dû rester chez eux et travailler dur pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. Mais les Africains, au lieu d’en faire autant chez eux, ils émigrent. Je m’en fous des raisons qui les poussent à partir.



Pourquoi les meilleurs cerveaux africains vont à l’étranger où déjà il y en a d’autres en surnombre ? Qu’est-ce qui va rester à l’Afrique ? Certains sont en Europe avec pour tout travail laver les morts, alors qu’ils ont des diplômes et ont laissé des emplois dignes dans leurs pays respectifs.



Et ceux-là mêmes qui sont restés en Afrique, comme dirigeants qu’ont-ils fait ? Ils ont pillé leurs pays et placé leurs biens mal acquis en Occident. Ils ne trouvent aucun inconvénient à devenir illicitement plus riches que leur État. C’est ainsi qu’aujourd’hui l’Afrique profonde n’est que ravins, routes trouées, famines, guerres, analphabétisme… Voilà ce que nous léguons aux générations futures. Pitié !



La famine en Afrique



Pitié aussi pour ces autres Africains qui eux ont la peau blanche, mais les parents noirs, comme Barack Obama. Surtout lui. Le pauvre. Malgré sa nationalité américaine et son savoir brillant, les Américains lui rappellent toujours qu’il est Kényan et que son père est noir.



Personnellement, tout ce que je retiens de Barack Obama sur l’Afrique c’est de bons discours et pas les actes. Je suppose que l’Afrique doit regretter d’avoir eu un tel fils illustre, mais qui ne lui a pas été d’un grand secours.



C’est ici l’occasion de dire à mes frères et sœurs africains que si nous ne faisons rien chez nous, personne ne viendra le faire à notre place; l’homme blanc ne viendra que pour ses intérêts.



Ainsi pour moi, l’ennemi de l’Afrique c’est le propre fils de l’Afrique.



Jean-Hubert BONDO